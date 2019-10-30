Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата

В республиканские медицинские учреждения началась поставка современных диагностических аппаратов, приобретённых на средства «единой» дальневосточной субсидии
Всего закуплено 94 единицы медтехники для городских и районных поликлиник и больниц, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Одни из первых получили портативные УЗИ-аппараты Кабанская, Кижингинская, Кяхтинская, Курумканская центральные районные больницы и Городская больница №5 Улан-Удэ.
На данный момент идёт поставка и ввод в эксплуатацию переносных УЗИ-аппаратов общей стоимостью 17,3 миллиона рублей.
Портативные компактные устройства необходимы как для обследований в стационарах, так и для работы выездных бригад неотложной медицинской помощи. А также в больницах: когда нет возможности переместить пациента в кабинет УЗИ, диагностику можно сделать прямо в палате.
В рамках дальневосточной субсидии в республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко уже поставлен аппарат искусственного кровообращения, республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им В.В. Ангапова получила стационарный аппарат УЗИ премиум-класса, в городской больнице №3 осваивают маммограф, УЗИ, флюорограф, в городской больнице №1 – маммограф и рентген.
Всего до конца ноября в 32 медучреждения (21 центральную районную больницу, 6 городских поликлиник и крупные общереспубликанские учреждения - детскую клиническую больницу, детскую республиканскую клиническую больницу, республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко, Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн) поступит 94 единицы современного оборудования.
Подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» субсидия). В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Позже в план дополнительно были включены еще 18 мероприятий на 678 млн рублей.
Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
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