 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата

Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В республиканские медицинские учреждения началась поставка современных диагностических аппаратов, приобретённых на средства «единой» дальневосточной субсидии

Всего закуплено 94 единицы медтехники для городских и районных поликлиник и больниц, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Одни из первых получили портативные УЗИ-аппараты Кабанская, Кижингинская, Кяхтинская, Курумканская центральные районные больницы и Городская больница №5 Улан-Удэ.

На данный момент идёт поставка и ввод в эксплуатацию переносных УЗИ-аппаратов общей стоимостью 17,3 миллиона рублей.

Портативные компактные устройства необходимы как для обследований в стационарах, так и для работы выездных бригад неотложной медицинской помощи. А также в больницах: когда нет возможности переместить пациента в кабинет УЗИ, диагностику можно сделать прямо в палате.

В рамках дальневосточной субсидии в республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко уже поставлен аппарат искусственного кровообращения, республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им В.В. Ангапова получила стационарный аппарат УЗИ премиум-класса, в городской больнице №3 осваивают маммограф, УЗИ, флюорограф, в городской больнице №1 – маммограф и рентген.

Всего до конца ноября в 32 медучреждения (21 центральную районную больницу, 6 городских поликлиник и крупные общереспубликанские учреждения - детскую клиническую больницу, детскую республиканскую клиническую больницу, республиканскую клиническую больницу им. Н.А.Семашко, Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн) поступит 94 единицы современного оборудования.

Подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» субсидия). В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Позже в план дополнительно были включены еще 18 мероприятий на 678 млн рублей.

больница правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
Для поликлиник и больниц Бурятии закупили 94 диагностических аппарата
Экономика, 30.10.2019
В республиканские медицинские учреждения началась поставка современных диагностических аппаратов, приобретённых на средства «единой» дальневосточной субсидии
В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
Экономика, 30.10.2019
Только в 2019 году из сёл уехали 5 тысяч человек
В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
Экономика, 30.10.2019
Рейтинг возглавила вакансия исполнительного директора  
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
Экономика, 30.10.2019
Солнечные электростанция запустили в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Экономика, 29.10.2019
Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
Экономика, 28.10.2019
Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске реконструируют под культурно-досуговый центр
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Экономика, 28.10.2019
Большая часть работ в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, техникумах, школах искусств, домах культуры, на спортивных площадках и других объектах уже завершена
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
Экономика, 28.10.2019
Мэрия Улан-Удэ привела еженедельную информацию о средних ценах
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Экономика, 28.10.2019
Авиазавод впервые заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
Экономика, 28.10.2019
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
Экономика, 25.10.2019
Дом культуры появился в Ширинге
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Экономика, 25.10.2019
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Улан-Удэ
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
Экономика, 25.10.2019
Выплаты должны привлечь молодых специалистов в муниципальные учреждения физкультуры и спорта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^