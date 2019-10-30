В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Только в 2019 году из сёл уехали 5 тысяч человек



29 октября в Бурятии на публичных слушаниях по республиканскому бюджету председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, бывший зампред правительства Пётр Носков поднял проблему массового оттока населения из сёл.



- Все мы прекрасно видим какой сегодня отток населения из сельских территорий, и какая можно сказать плачевная ситуация в наших деревнях. Думаю, уместно будет привести неутешительные данные нашего Фонда обязательного медицинского страхования. За 2018 год из районных больниц открепилось 9400 человек. А за 9 месяцев этого года ещё 5 тысяч человек, при том это молодые трудоспособные граждане. В большинстве своём они переезжают в Улан-Удэ, порядка половина наполовину уезжают за пределы республики. И нагрузка на город Улан-Удэ по медицинскому обслуживанию, по обеспечению детскими садами, школами ложится очень большая. Город стремительно разрастается частным сектором, что требует значительных средств на обеспечение инфраструктуры, общественным транспортом, которого у города хронически не хватает, - выступил Носков.



Он заявил о недостаточном финансировании государственной программы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии.



Так, в 2020 году на реализацию данной программы предусмотрен 1 млрд. 83 миллиона рублей, из которых 394 миллиона рублей поступят из федерального бюджета. При этом финансирование включает содержание министерства сельского хозяйства, ветеринарной службы и службы Гостехнадзора.



- Объём финансирования госпрограммы из средств республики за последние три года значительно сокращается, если в 2018 году на реализацию программных мероприятий – на субсидии сельхозтоваропроизводителям, мероприятия по поддержке сельских территорий - было направлено порядка 527 млн. рублей. В 2019 году эта сумма составляет 337 млн. рублей, в 2020 году итого меньше 329 млн. рублей. При таком уровне финансирования сельского хозяйства сегодня трудно говорить о развитии и даже о поддержании отрасли, - заметил Пётр Носков.



Он добавил: с 1 января 2020 года начнёт действовать пятилетняя программа «Комплексное развитие сельских территорий», «с которой связывают большие ожидания по привлечению денег на обустройство сельских территорий, создание инфраструктур, строительство школ, ФАПов, дорог и обеспечение жильём молодых специалистов». Но при сложившейся на сегодня ситуации с оттоком сельского населения велик риск, что в скором времени социальную инфраструктуру в деревнях будет не для кого.



Также были озвучены ещё две важные проблемы сельского хозяйства. Это нехватка овощехранилищ, из-за которых крупнотоварные производства не могут нарастить свои объёмы, а также проблема снижения объёмов производства молока, сокращения поголовья «молочного» стада.



- Строительство новых ферм сдерживается отсутствием финансовой возможностью у хозяйства и требует решения данного вопроса. В связи с этим мы предлагаем изыскать средства из республиканского бюджета на предоставление грантов сельхозтоваропроизводителям на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов крупного рогатого скота по аналогии с грантовой поддержкой семейных ферм, - заключил Носков.

