В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл

Только в 2019 году из сёл уехали 5 тысяч человек
29 октября в Бурятии на публичных слушаниях по республиканскому бюджету председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, бывший зампред правительства Пётр Носков поднял проблему массового оттока населения из сёл.
- Все мы прекрасно видим какой сегодня отток населения из сельских территорий, и какая можно сказать плачевная ситуация в наших деревнях. Думаю, уместно будет привести неутешительные данные нашего Фонда обязательного медицинского страхования. За 2018 год из районных больниц открепилось 9400 человек. А за 9 месяцев этого года ещё 5 тысяч человек, при том это молодые трудоспособные граждане. В большинстве своём они переезжают в Улан-Удэ, порядка половина наполовину уезжают за пределы республики. И нагрузка на город Улан-Удэ по медицинскому обслуживанию, по обеспечению детскими садами, школами ложится очень большая. Город стремительно разрастается частным сектором, что требует значительных средств на обеспечение инфраструктуры, общественным транспортом, которого у города хронически не хватает, - выступил Носков.
Он заявил о недостаточном финансировании государственной программы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии.
Так, в 2020 году на реализацию данной программы предусмотрен 1 млрд. 83 миллиона рублей, из которых 394 миллиона рублей поступят из федерального бюджета. При этом финансирование включает содержание министерства сельского хозяйства, ветеринарной службы и службы Гостехнадзора.
- Объём финансирования госпрограммы из средств республики за последние три года значительно сокращается, если в 2018 году на реализацию программных мероприятий – на субсидии сельхозтоваропроизводителям, мероприятия по поддержке сельских территорий - было направлено порядка 527 млн. рублей. В 2019 году эта сумма составляет 337 млн. рублей, в 2020 году итого меньше 329 млн. рублей. При таком уровне финансирования сельского хозяйства сегодня трудно говорить о развитии и даже о поддержании отрасли, - заметил Пётр Носков.
Он добавил: с 1 января 2020 года начнёт действовать пятилетняя программа «Комплексное развитие сельских территорий», «с которой связывают большие ожидания по привлечению денег на обустройство сельских территорий, создание инфраструктур, строительство школ, ФАПов, дорог и обеспечение жильём молодых специалистов». Но при сложившейся на сегодня ситуации с оттоком сельского населения велик риск, что в скором времени социальную инфраструктуру в деревнях будет не для кого.
Также были озвучены ещё две важные проблемы сельского хозяйства. Это нехватка овощехранилищ, из-за которых крупнотоварные производства не могут нарастить свои объёмы, а также проблема снижения объёмов производства молока, сокращения поголовья «молочного» стада.
- Строительство новых ферм сдерживается отсутствием финансовой возможностью у хозяйства и требует решения данного вопроса. В связи с этим мы предлагаем изыскать средства из республиканского бюджета на предоставление грантов сельхозтоваропроизводителям на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов крупного рогатого скота по аналогии с грантовой поддержкой семейных ферм, - заключил Носков.
В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 30.10.2019
Рейтинг возглавила вакансия исполнительного директора
Экономика, 30.10.2019
Солнечные электростанция запустили в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах
Экономика, 29.10.2019
Дом культуры обновили в селе Шара-Азарга
Экономика, 29.10.2019
Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске реконструируют под культурно-досуговый центр
Большая часть работ в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, техникумах, школах искусств, домах культуры, на спортивных площадках и других объектах уже завершена
Мэрия Улан-Удэ привела еженедельную информацию о средних ценах
Авиазавод впервые заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России
Дом культуры появился в Ширинге
Иркутская область получила почти 14 миллиардов
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Улан-Удэ
Выплаты должны привлечь молодых специалистов в муниципальные учреждения физкультуры и спорта
Всего здесь будет обновлено шесть домов
Экономика, 23.10.2019
Больница обслуживает 16 тысяч человек из Кабанского района Бурятии