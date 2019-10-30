 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл

В Бурятии забили тревогу из-за массового оттока жителей сёл
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Только в 2019 году из сёл уехали 5 тысяч человек

29 октября в Бурятии на публичных слушаниях по республиканскому бюджету председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, бывший зампред правительства Пётр Носков поднял проблему массового оттока населения из сёл.

- Все мы прекрасно видим какой сегодня отток населения из сельских территорий, и какая можно сказать плачевная ситуация в наших деревнях. Думаю, уместно будет привести неутешительные данные нашего Фонда обязательного медицинского страхования. За 2018 год из районных больниц открепилось 9400 человек. А за 9 месяцев этого года ещё 5 тысяч человек, при том это молодые трудоспособные граждане. В большинстве своём они переезжают в Улан-Удэ, порядка половина наполовину уезжают за пределы республики. И нагрузка на город Улан-Удэ по медицинскому обслуживанию, по обеспечению детскими садами, школами ложится очень большая. Город стремительно разрастается частным сектором, что требует значительных средств на обеспечение инфраструктуры, общественным транспортом, которого у города хронически не хватает, - выступил Носков.

Он заявил о недостаточном финансировании государственной программы по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий в Бурятии.

Так, в 2020 году на реализацию данной программы предусмотрен 1 млрд. 83 миллиона рублей, из которых 394 миллиона рублей поступят из федерального бюджета. При этом финансирование включает содержание министерства сельского хозяйства, ветеринарной службы и службы Гостехнадзора.

- Объём финансирования госпрограммы из средств республики за последние три года значительно сокращается, если в 2018 году на реализацию программных мероприятий – на субсидии сельхозтоваропроизводителям, мероприятия по поддержке сельских территорий - было направлено порядка 527 млн. рублей. В 2019 году эта сумма составляет 337 млн. рублей, в 2020 году итого меньше 329 млн. рублей. При таком уровне финансирования сельского хозяйства сегодня трудно говорить о развитии и даже о поддержании отрасли, - заметил Пётр Носков.

Он добавил: с 1 января 2020 года начнёт действовать пятилетняя программа «Комплексное развитие сельских территорий», «с которой связывают большие ожидания по привлечению денег на обустройство сельских территорий, создание инфраструктур, строительство школ, ФАПов, дорог и обеспечение жильём молодых специалистов». Но при сложившейся на сегодня ситуации с оттоком сельского населения велик риск, что в скором времени социальную инфраструктуру в деревнях будет не для кого.

Также были озвучены ещё две важные проблемы сельского хозяйства. Это нехватка овощехранилищ, из-за которых крупнотоварные производства не могут нарастить свои объёмы, а также проблема снижения объёмов производства молока, сокращения поголовья «молочного» стада.

- Строительство новых ферм сдерживается отсутствием финансовой возможностью у хозяйства и требует решения данного вопроса. В связи с этим мы предлагаем изыскать средства из республиканского бюджета на предоставление грантов сельхозтоваропроизводителям на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов крупного рогатого скота по аналогии с грантовой поддержкой семейных ферм, - заключил Носков.
сельские поселения демография
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
Экономика, 30.10.2019
Рейтинг возглавила вакансия исполнительного директора  
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
В Бурятии открыли три солнечных электростанции
Экономика, 30.10.2019
Солнечные электростанция запустили в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Экономика, 29.10.2019
Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
Экономика, 28.10.2019
Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске реконструируют под культурно-досуговый центр
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Экономика, 28.10.2019
Большая часть работ в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, техникумах, школах искусств, домах культуры, на спортивных площадках и других объектах уже завершена
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
Экономика, 28.10.2019
Мэрия Улан-Удэ привела еженедельную информацию о средних ценах
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Экономика, 28.10.2019
Авиазавод впервые заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
Экономика, 28.10.2019
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
Экономика, 25.10.2019
Дом культуры появился в Ширинге
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Экономика, 25.10.2019
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Улан-Удэ
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
Экономика, 25.10.2019
Выплаты должны привлечь молодых специалистов в муниципальные учреждения физкультуры и спорта
В Улан-Удэ ремонтируют фасады домов около площади Славы
В Улан-Удэ ремонтируют фасады домов около площади Славы
Экономика, 25.10.2019
Всего здесь будет обновлено шесть домов
В Селенгинске откроют больницу после ремонта на 27 млн
В Селенгинске откроют больницу после ремонта на 27 млн
Экономика, 23.10.2019
Больница обслуживает 16 тысяч человек из Кабанского района Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^