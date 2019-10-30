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В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября

В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября
Экономика,  Фото:pixabay.com
Рейтинг возглавила вакансия исполнительного директора

Самым дорогим предложением месяца в Бурятии стала вакансия для исполнительного директора с зарплатой от 150 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, рассмотрев вакансии, размещённые в республике в октябре.

Кроме того, в рейтинг вошли предложения для руководителя автосервиса, врача-рентгенолога, главного бухгалтера и другие.


- Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 2% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 14%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Бурятии он составляет 4,9 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,3.

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