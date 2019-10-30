В Бурятии озвучили самые дорогие вакансии октября

Кроме того, в рейтинг вошли предложения для руководителя автосервиса, врача-рентгенолога, главного бухгалтера и другие.







Самым дорогим предложением месяца в Бурятии стала вакансия для исполнительного директора с зарплатой от 150 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и персонала hh.ru, рассмотрев вакансии, размещённые в республике в октябре.- Как и предполагалось, октябрь – один из самых активных месяцев в году для компаний и соискателей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Так, в этом году предложений стало больше на 2% по отношению к октябрю прошлого года, а соискателей на 14%. Кроме этого, в октябре вырос и конкурс на одно предложение, сейчас в Бурятии он составляет 4,9 резюме на вакансию, в сентябре эта цифра равнялась 4,3.