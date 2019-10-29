 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

В Бурятии дом культуры капитально отремонтировали впервые за 40 лет

В Бурятии дом культуры капитально отремонтировали впервые за 40 лет
Экономика, 
Дом культуры обновили в селе Шара-Азарга

В Закаменском районе Бурятии в селе Шара-Азарга 7 ноября откроется после капитального ремонта дом культуры.

В селе проживает 581 человек. В основном сельчане занимаются животноводством на личных подворьях и фермах. Здание дома культуры в селе Шара-Азарга построено в 1979 году. С тех пор в здании проводился лишь текущий косметический ремонт, в 2011 году здание признали аварийным.

- В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» по программе «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» на капитальный ремонт здания выделено 1 млн 409 тысяч рублей. На эту сумму заменены кровля, полы, двери, установили оконные блоки из ПВХ, а также произведены отделочные работы (ремонт штукатурки потолков, внутренних стен цементно-известковым раствором), а также покрасили стены, - сообщает пресс-служба республиканского минкультуры.

Жители села активно участвуют в сельских и районных мероприятиях. В доме культуры работают 10 творческих объединений, в которых занимаются 174 человека.

На реализацию национального проекта «Культура» выделено 757 млн. рублей. В рамках проекта в 2019 году прошли капитальные ремонты четырёх домов культуры в Еравнинском, Кяхтинском, Закаменском районах. Откроются в начале ноября пять модельных библиотек в Кижингинском и Заиграевском районах, Северобайкальске, Улан-Удэ и Усть-Кяхтинской детской библиотеке. В декабре в Бурятии откроются девять оснащённых кинозалов. В Кабанский, Закаменский, Бичурский и Селенгинский районы прибывают автоклубы.
дом культуры капитальный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
Экономика, 29.10.2019
Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
В Иркутске реконструируют бывший кинотеатр «Марат»
Экономика, 28.10.2019
Здание бывшего кинотеатра «Марат» в Иркутске реконструируют под культурно-досуговый центр
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Более 80 соцобъектов строят и ремонтируют в Бурятии
Экономика, 28.10.2019
Большая часть работ в поликлиниках, больницах, школах, детских садах, техникумах, школах искусств, домах культуры, на спортивных площадках и других объектах уже завершена
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
В Улан-Удэ подорожали огурцы и подешевела морковь
Экономика, 28.10.2019
Мэрия Улан-Удэ привела еженедельную информацию о средних ценах
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Улан-Удэнский авиазавод участвует в «100 лучших товаров России»
Экономика, 28.10.2019
Авиазавод впервые заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
В Бурятии инфляция впервые за год опустилась ниже 6%
Экономика, 28.10.2019
Снижение инфляции было более быстрым, чем в целом по России
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
Экономика, 25.10.2019
Дом культуры появился в Ширинге
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Бюджет Улан-Удэ в ближайшие три года планируется бездефицитным
Экономика, 25.10.2019
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Улан-Удэ
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
В Иркутске решили выплачивать молодым тренерам по 100 тысяч
Экономика, 25.10.2019
Выплаты должны привлечь молодых специалистов в муниципальные учреждения физкультуры и спорта
В Улан-Удэ ремонтируют фасады домов около площади Славы
В Улан-Удэ ремонтируют фасады домов около площади Славы
Экономика, 25.10.2019
Всего здесь будет обновлено шесть домов
В Селенгинске откроют больницу после ремонта на 27 млн
В Селенгинске откроют больницу после ремонта на 27 млн
Экономика, 23.10.2019
Больница обслуживает 16 тысяч человек из Кабанского района Бурятии
В Бурятии свалку ликвидируют за 5 млн рублей
В Бурятии свалку ликвидируют за 5 млн рублей
Экономика, 23.10.2019
Завершился аукцион на уборку крупной свалки в Заиграевском районе
В районах Бурятии появятся центры образования, спортплощадки и кинозалы
В районах Бурятии появятся центры образования, спортплощадки и кинозалы
Экономика, 23.10.2019
Об этом доложили главы Кабанского, Муйского районов и города Северобайкальск

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^