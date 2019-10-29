В Бурятии дом культуры капитально отремонтировали впервые за 40 лет

Дом культуры обновили в селе Шара-Азарга



В Закаменском районе Бурятии в селе Шара-Азарга 7 ноября откроется после капитального ремонта дом культуры.



В селе проживает 581 человек. В основном сельчане занимаются животноводством на личных подворьях и фермах. Здание дома культуры в селе Шара-Азарга построено в 1979 году. С тех пор в здании проводился лишь текущий косметический ремонт, в 2011 году здание признали аварийным.



- В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» по программе «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» на капитальный ремонт здания выделено 1 млн 409 тысяч рублей. На эту сумму заменены кровля, полы, двери, установили оконные блоки из ПВХ, а также произведены отделочные работы (ремонт штукатурки потолков, внутренних стен цементно-известковым раствором), а также покрасили стены, - сообщает пресс-служба республиканского минкультуры.



Жители села активно участвуют в сельских и районных мероприятиях. В доме культуры работают 10 творческих объединений, в которых занимаются 174 человека.



На реализацию национального проекта «Культура» выделено 757 млн. рублей. В рамках проекта в 2019 году прошли капитальные ремонты четырёх домов культуры в Еравнинском, Кяхтинском, Закаменском районах. Откроются в начале ноября пять модельных библиотек в Кижингинском и Заиграевском районах, Северобайкальске, Улан-Удэ и Усть-Кяхтинской детской библиотеке. В декабре в Бурятии откроются девять оснащённых кинозалов. В Кабанский, Закаменский, Бичурский и Селенгинский районы прибывают автоклубы.

