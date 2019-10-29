Обсуждение бюджета проходит на публичных слушаниях
Сегодня в Улан-Удэ проходит публичное обсуждение бюджета республики на ближайшие три года.
В 2020 году республика планирует получить 64 млрд. доходов, из них 37,2% - собственные доходы, 27,4% – налоги. Расходы планируются в сумме 67 млрд. Дефицит бюджета составит 2,7 млрд. рублей.
В 2021 доходы и расходы в республиканский бюджет пока обозначены в равных суммах – 58,7 млрд.
Цифры на 2022 год пока составляют 47,6 млрд. рублей доходов и столько же расходов. Здесь картина по получению доходов выглядит следующим образом: 31,2% - собственные доходы, 16,3% - безвозмездные поступления.
Дефицит бюджета Бурятии превысит 2 миллиарда
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