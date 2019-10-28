Улан-Удэнский авиазавод впервые участвует в «100 лучших товаров России»

Авиазавод заявлен на конкурс с вертолётом Ми-171А2



Улан-Удэнский авиационный завод впервые принимает участие во всероссийской программе «100 лучших товаров и услуг России 2019 года» с новым вертолётом Ми-171А2. Предприятие стало победителем регионального этапа в номинации «Продукция производственно-технического назначения», сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



Победа в региональном этапе автоматически даёт право стать участником федерального этапа, в котором принимают участие ведущие производственные предприятия России. Результаты федерального этапа станут известны в конце 2019 года.



С 2010 года АО «У-УАЗ» представлял на конкурсе зарекомендовавший себя во всём мире вертолёт Ми-171.



- К участникам конкурса «100 лучших товаров России» предъявляются высокие требования по безопасности и качеству. Новый вертолёт обладает высочайшим уровнем безопасности, максимально отвечает всем требованиям мирового рынка. Участие в конкурсе и высокая оценка экспертов подтверждает его высокие характеристики, - отметил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.



Региональная экспертная комиссия присвоила АО «У-УАЗ» максимальный балл, отметив такие качества продукции и предприятия, как высокая потребительская оценка и конкурентоспособность, качество и безопасность, развитая инфраструктура и менеджмент производства. Среди преимуществ конкурсной продукции также отмечены использование современных технологий и оборудования на предприятии, высококвалифицированный персонал, внедрение принципов бережливого производства.



Программа «100 лучших товаров России» образована в 1998 году и проводится в два этапа: региональный и федеральный.



Ми-171А2 – новейший многоцелевой вертолёт среднего класса, сочетающий уникальный опыт эксплуатации вертолётов типа Ми-8/17 и современные технические решения. Воздушное судно оснащено новыми двигателями с цифровой системой управления, эффективной несущей системой с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.





