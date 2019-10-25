Дом культуры появился в Ширинге
Завершилось строительство нового дома культуры в посёлке Ширинга Еравнинского района. Бурятии. Новый объект площадью более 240 кв. метров возведён за счёт «дальневосточной» субсидии. В здании есть зрительный зал на 100 посадочных мест, сцена и библиотека.
Стоимость объекта составляет почти 8,4 млн. рублей.
Ранее в 2003 году здесь произошёл пожар, причиной которого стал удар молнии. Все эти годы работники культуры не имели своего здания, а творческие кружки и праздники проходили в школьном спортзале.
Торжественное открытие нового дома культуры запланировано в начале 2020 года.
Подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта одобрила план социального развития центров экономического роста («единая субсидия») Бурятии. В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Республика получила право на меру поддержки после перехода в Дальневосточный федеральный округ по указу президента Владимира Путина от 3 ноября.
За счёт субсидии в 2019-2020 годах в регионе будут отремонтированы и построены 11 учреждений культуры, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
В Бурятии построили дом культуры за 8,4 млн
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