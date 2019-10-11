АО «Улан-Удэнский авиационный завод» совместно с Союзом машиностроителей России проводит акцию «Неделя без турникетов»
Акция пройдёт с 14 по 18 октября. В эти завод смогут посетить школьники.
Торжественная церемония открытия акции состоится 14 октября 2019 года в 14.30.
На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт неделя без турникетов
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