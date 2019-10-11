В Улан-Удэ завершается ремонт тепломагистралей

Работы на всех участках завершатся к концу октября



В Улан-Удэ завершаются масштабные работы по ремонту тепломагистралей. Об этом шла речь на утреннем планёрном совещании в мэрии. На сегодня продолжены работы по реконструкции капитального ремонта трубопровода на четырёх участках.



На участке протяжённостью 671 метр по улице Сахьяновой, вблизи ТЦ «Гвоздь», увеличивают диаметр трубопровода с 600 на 700 и 920 мм на пересечении с трамвайными путями. Выполнена перекладка трубопровода по всей протяжённости участка по этой улице надземной и подземной прокладки трубопровода.



- В настоящее время ведутся работы по теплоизоляции трубопровода надземной части. Работы по реконструкции трубопровода выполнены с применением подземной прокладки трубопровода, произведена обратная засыпка. Планировка земельного участка будет выполнена в срок до 20 октября, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



На участке протяжённостью 110 метров по улице Сахъяновой в районе композиция «Стихия» имеются 2 теплофикационные камеры. Здесь перекрыта тепловая камера № 14, произведено подключение медицинского центра «Диамед». Осталось произвести обратную засыпку и уплотнить грунт. Обратная засыпка будет сделана сегодня, обещают в мэрии.



На стороне «Фабрика кино» осталось перекрыть три плиты. Они изготовлены, набирают прочность. Также необходимо произвести обратную засыпку. Эти работы завершаться до 17 октября.



На участке протяжённостью 584 метра по бульвару Карла Маркса находятся 7 теплофикационных камер.



- Трубопровод полностью построен. Осталось произвести переключение в 4-х местах. Участок под улицей Солнечной построен, камера № 24-4, расположенная на нижнем БКМ, построена. Осталось перекрыть 4 камеры и доработать их в тех местах, где будут переключения. Также необходимо построить отпайки на дома от двух камер по 12 метров. Это будет возможно после переключения, - уточняют в мэрии.



В настоящее время подрядная организация готовит участки к асфальтированию, уплотняет грунт, перекрывает примыкания канала к камерам. Переключение будет произведено 15 октября.



Завершение работ по камерам запланировано к 20 октября, асфальтирование к 30 октября, отмечают в администрации Улан-Удэ.

