С января по сентябрь 2019 года скорым поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 99,3 тысяч пассажиров
Этот показатель на 13,4% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 87,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.
В купейных вагонах совершили поездку свыше 16 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 26 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 57,3 тыс. человек.
Наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса в сентябре были поездки в вагонах эконом-класса с сиденьями. В этих вагонах проехали 4,9 тыс. человек – более 50% всех пассажиров поезда. Поездки в купейных вагонах предпочли 1,8 тыс. пассажиров, в плацкартных вагонах – 2,4 тыс. пассажиров.
Поезд ежедневный, сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.
Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ растёт
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