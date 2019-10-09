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Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ растёт

Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ растёт
Экономика, 
С января по сентябрь 2019 года скорым поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 99,3 тысяч пассажиров

Этот показатель на 13,4% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 87,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В купейных вагонах совершили поездку свыше 16 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 26 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 57,3 тыс. человек.

Наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса в сентябре были поездки в вагонах эконом-класса с сиденьями. В этих вагонах проехали 4,9 тыс. человек – более 50% всех пассажиров поезда. Поездки в купейных вагонах предпочли 1,8 тыс. пассажиров, в плацкартных вагонах – 2,4 тыс. пассажиров.

Поезд ежедневный, сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.


поезд железная дорога
 
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