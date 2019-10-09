Число пассажиров дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ растёт

С января по сентябрь 2019 года скорым поездом №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено свыше 99,3 тысяч пассажиров



Этот показатель на 13,4% выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 87,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВСЖД.



В купейных вагонах совершили поездку свыше 16 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 26 тыс. пассажиров, в вагоны с местами для сидения – 57,3 тыс. человек.



Наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса в сентябре были поездки в вагонах эконом-класса с сиденьями. В этих вагонах проехали 4,9 тыс. человек – более 50% всех пассажиров поезда. Поездки в купейных вагонах предпочли 1,8 тыс. пассажиров, в плацкартных вагонах – 2,4 тыс. пассажиров.



Поезд ежедневный, сформирован из пяти вагонов: двух купейных, одного плацкартного и двух вагонов с местами для сидения.





