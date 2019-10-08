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Тункинский нацпарк получит 9,3 млн на экологические тропы

Тункинский нацпарк получит 9,3 млн на экологические тропы
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
8 нацпарков по России получат более 100 млн рублей на создание инфраструктуры в этом году

Национальные парки «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Тункинский» (Республика Бурятия), «Зюраткуль» и «Таганай» (Челябинская область), «Башкирия» (Республика Башкортостан), «Угра» (Калужская область), «Прибайкальский» (Иркутская область) и «Русский Север» (Вологодская область) получат средства на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры в 2019 году. Об этом сообщает АСИ со ссылкой на директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий минприроды России Ивана Шмакова.

Суммарная стоимость проектов развития инфраструктуры в восьми национальных парках в 2019 году составит 100,14 млн рублей. Планируемый прирост протяжённости туристических троп к 2021 году - более 200 км. Финансирование выделяет минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Среди основных критериев, по которым министерство выбирало перспективные национальные парки: прирост туристического потенциала за последние пять лет, планируемый прирост турпотока с учётом мероприятий по развитию инфраструктуры, транспортная доступность, наличие условий для обеспечения доступа инвалидов, текущий доход и планируемый прирост дохода от туристических и иных услуг, а также наличие дополнительных источников финансирования.

- Наша главная задача – это 4 млн туристов до 2024 года, необходимо увеличить посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целом. Есть два условия решения данной задачи: первый подход – мы развиваем все территории, второй подход – мы развиваем те территории, которые обладают достаточным потенциалом и при этом имеют устойчивый туристический поток, и мы просто наращиваем на этих территориях посещаемость, - пояснил Иван Шмаков.

Технология отбора

В минприроды России поступили заявки от 52 учреждений. По итогам их экспертной оценки составлен рейтинг национальных парков (по сумме баллов).

Категории национальных парков:

- первая: национальные парки с максимальным туристическим потенциалом - более 110 баллов
- вторая: национальные парки с перспективным туристическим потенциалом - от 70 до 110 баллов;
- третья: национальные парки с минимальным туристическим потенциалом - менее 70 баллов.

В первую категорию не вошла ни одна из представленных регионами заявок. Во вторую категорию минприроды России определило 17 национальных парков.

Нацпарками с перспективным туристическим потенциалом признаны:

Куршская коса (Калининградская область) – 96 баллов
Зюраткуль (Челябинская область) – 92 балла
Тункинский (Республика Бурятия) – 92 балла
Башкирия (Республика Башкортостан) – 90 баллов
Самарская Лука (Самарская область) – 87 баллов
Угра (Калужская область) – 86 баллов
Прибайкальский (Иркутская область) - 84 балла
Лосиный остров (Московская область) – 83 балла
Плещеево озеро (Ярославская область) – 80 баллов
Мещера (Владимирская область) – 80 баллов
Таганай (Челябинская область) – 77 баллов
Нижняя Кама (Республика Татарстан) – 77 баллов
Хвалынский (Саратовская область) – 75 баллов
Кенозерский (Архангельская область) – 74 балла
Смольный (Республика Мордовия) – 73 балла
Юдыг Ва (Республика Коми) – 72 балла
Смоленское поозерье (Смоленская область) – 71 балл

7 из них уже в 2019 году получат средства из федерального бюджета на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры.
национальный парк бюджет экологическая тропа
 
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