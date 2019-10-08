Тункинский нацпарк получит 9,3 млн на экологические тропы

8 нацпарков по России получат более 100 млн рублей на создание инфраструктуры в этом году



Национальные парки «Плещеево озеро» (Ярославская область), «Тункинский» (Республика Бурятия), «Зюраткуль» и «Таганай» (Челябинская область), «Башкирия» (Республика Башкортостан), «Угра» (Калужская область), «Прибайкальский» (Иркутская область) и «Русский Север» (Вологодская область) получат средства на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры в 2019 году. Об этом сообщает АСИ со ссылкой на директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий минприроды России Ивана Шмакова.



Суммарная стоимость проектов развития инфраструктуры в восьми национальных парках в 2019 году составит 100,14 млн рублей. Планируемый прирост протяжённости туристических троп к 2021 году - более 200 км. Финансирование выделяет минприроды России в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».



Среди основных критериев, по которым министерство выбирало перспективные национальные парки: прирост туристического потенциала за последние пять лет, планируемый прирост турпотока с учётом мероприятий по развитию инфраструктуры, транспортная доступность, наличие условий для обеспечения доступа инвалидов, текущий доход и планируемый прирост дохода от туристических и иных услуг, а также наличие дополнительных источников финансирования.



- Наша главная задача – это 4 млн туристов до 2024 года, необходимо увеличить посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в целом. Есть два условия решения данной задачи: первый подход – мы развиваем все территории, второй подход – мы развиваем те территории, которые обладают достаточным потенциалом и при этом имеют устойчивый туристический поток, и мы просто наращиваем на этих территориях посещаемость, - пояснил Иван Шмаков.



Технология отбора



В минприроды России поступили заявки от 52 учреждений. По итогам их экспертной оценки составлен рейтинг национальных парков (по сумме баллов).



Категории национальных парков:



- первая: национальные парки с максимальным туристическим потенциалом - более 110 баллов

- вторая: национальные парки с перспективным туристическим потенциалом - от 70 до 110 баллов;

- третья: национальные парки с минимальным туристическим потенциалом - менее 70 баллов.



В первую категорию не вошла ни одна из представленных регионами заявок. Во вторую категорию минприроды России определило 17 национальных парков.



Нацпарками с перспективным туристическим потенциалом признаны:



Куршская коса (Калининградская область) – 96 баллов

Зюраткуль (Челябинская область) – 92 балла

Тункинский (Республика Бурятия) – 92 балла

Башкирия (Республика Башкортостан) – 90 баллов

Самарская Лука (Самарская область) – 87 баллов

Угра (Калужская область) – 86 баллов

Прибайкальский (Иркутская область) - 84 балла

Лосиный остров (Московская область) – 83 балла

Плещеево озеро (Ярославская область) – 80 баллов

Мещера (Владимирская область) – 80 баллов

Таганай (Челябинская область) – 77 баллов

Нижняя Кама (Республика Татарстан) – 77 баллов

Хвалынский (Саратовская область) – 75 баллов

Кенозерский (Архангельская область) – 74 балла

Смольный (Республика Мордовия) – 73 балла

Юдыг Ва (Республика Коми) – 72 балла

Смоленское поозерье (Смоленская область) – 71 балл



7 из них уже в 2019 году получат средства из федерального бюджета на создание и реконструкцию туристической инфраструктуры.

