Улан-Удэ получил от «РЖД» лыжную базу «Локомотив»

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

В течение двух недель городские власти решат, как следует распорядиться имуществом



ОАО «РЖД» передало Улан-Удэ лыжную базу «Локомотив». 7 октября на планёрном совещании мэр Игорь Шутенков дал поручение руководителям профильных структурных комитетов предоставить в течение 14 дней предложения по использованию лыжной базы, сообщает администрация города.



4 октября мэр побывал непосредственно на месте и осмотрел лыжную базу. Чтобы запустить лыжную базу как объект с массовым пребыванием людей, необходимо провести большой комплекс противопожарных мероприятий.



Лыжная база «Локомотив» была построена в 1978 году и все эти годы, исключая три последних зимних сезона, использовалась по назначению. В советские годы здесь проходили крупные городские соревнования. Имелись лыжные трассы, работала снегозакаточная техника, стрельбище.



Сейчас на огороженной территории в 700 кв. метров сохранилось и отапливается деревянное здание в 400 кв. метров, в котором до недавнего времени работал прокат лыж, буфет, тренерская. Также имеется два гаражных бокса.

