А огурцы подорожали почти на 15 рублей
По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на огурцы на 14,99 руб. или 14,5 %, крупу гречневую на 1,24 руб. или 2,6 %, чай черный байховый на 7,72 руб. или 1,5 %, яйцо куриное на 0,67 руб. или 1 %.
Наибольшее снижение цен отмечено на баранину (кроме бескостного мяса) на 21,36 руб. или 5,6 %, на картофель, капусту, морковь, лук в среднем на 0,78 руб. или 2,6 %, сахар на 0,52 руб. или 1,1 %.
В Чите наибольший рост цен наблюдался на огурцы и помидоры свежие в среднем на 23,71 руб. или 33,7 %, крупу гречневую на 1,05 руб. или 2,7 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта на 1,04 руб. или 1,8 %, сахар на 0,64 руб. или 1,5 %. Наибольшее снижение цен отмечено на лук и морковь в среднем на 1,27 руб. или 3 %.
В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на огурцы и помидоры свежие в среднем на 15,45 руб. или 21,8 %, муку пшеничную на 0,37 руб. или 1,3 %. Наибольшее снижение цен отмечено на пшено на 4,05 руб. или 6,1 %, на картофель, капусту, лук, морковь в среднем на 1,16 руб. или 3,4 %.
По информации администрации Улан-Удэ
В Улан-Удэ подешевела баранина
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