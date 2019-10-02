В Бурятии на мосту через Селенгу сменили пролёты 1938 года

Заменой восьмого пролетного строения завершился основной этап реконструкции железнодорожного моста через реку Селенга на участке Татаурово – Мостовой в Бурятии



Восемь пролётов общей длиной более 577 м сменили прежние, установленные ещё при строительстве в 1938 году. Целью реконструкции моста является повышение его грузоподъёмности, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Работы на мосту ведутся с 2018 года. За это время строители укрепили земляное полотно, провели капитальный ремонт опор и других конструктивных частей моста. Железнодорожный путь на деревянных шпалах заменён бесстыковым на железобетонном основании. Участок пути планируется также оснастить новыми устройствами эксплуатации. Кроме того, предусмотрено строительство комплекса зданий и сооружений для обслуживания и эксплуатации моста.



Все работы ведутся в режиме длительного закрытия перегонов, который позволяет осуществлять движение поездов в штатном режиме по одному пути, в то время когда на соседнем пути ведётся комплексный ремонт.



Полное окончание реконструкции моста запланировано в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет 2,6 млрд руб.

