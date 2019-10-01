Баунтовский район Бурятии получил субсидию в 33 миллиона

Жители нескольких сёл этого района платят за электроэнергию в несколько раз больше установленного тарифа



Баунтовский эвенкийский район Бурятии получил субсидию на возмещение разницы в тарифе за электроэнергию. Минстрой и муниципальное образование подписали соответствующее соглашение. Субсидия в размере 32 млн. 757 тысячи рублей выделена за счёт средств республиканского бюджета.



Баунтовский эвенкийский район - единственный район в республике, где в отдаленных селах электроснабжение осуществляется дизельными электростанциями. В связи с этим фактические затраты за электроэнергию превышают установленный для жителей Бурятии тариф.



К примеру, ресурсоснабжающие организации 8 сел Баунтовского района за выработку 1 кВт/ч платят более 39 рублей (эта сумма складывается с учетом цены на дизельное топливо). Это на порядок выше установленного для населения тарифа – 2,75 руб.



Правительство Бурятии, согласно постановлению, ежегодно компенсирует разницу между экономически обоснованным тарифом ресурсоснабжающей организации и тарифом для населения, сообщает пресс-служба минстроя республики.

