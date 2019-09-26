Для Гусиноозёрской ГРЭС ставка платы за водопользование снижена вдвое

Снижение ставки оплаты с 1331 рублей на 1 тыс кубических метров до 636 рублей для Гусиноозёрской ГРЭС произойдет с 1 января 2020 года



Это позволит устранить многолетнее противоречие, когда энергетики Бурятии платили за воду по ставке в два раза больше коллег-энергетиков Иркутской области, производя электроэнергию в пределах одной ценовой зоны. Теперь для байкальских регионов установлена единая ставка за воду, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Снижение тарифа за водопользование для филиала «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» стало возможно благодаря совместной работе главы Бурятии Алексея Цыденова и Интер РАО. Вопрос был рассмотрен в минприроды и минэнерго РФ и получил положительное заключение, - уточнили в правительстве.



Снижение ставки оплаты для Гусиноозёрской ГРЭС только за один 2020 год даст экономию около 300 млн рублей. По ранее действующему постановлению правительства предполагалось ежегодное увеличение на 15% ставки за водопользование. Это привело бы к существенному росту тарифа на электроэнергию для населения Бурятии, росту оплаты за теплоэнергию для Гусиноозёрска и увеличению себестоимости продукции, выпускаемой местными предприятиями.



В результате изменения законодательства крупнейшей электрической станции Восточной Сибири и Дальнего Востока удастся избежать ожидаемой уже в 2020 году убыточности производства, сохранить рабочие места на предприятии и налоговые отчисления в республиканский бюджет.



Согласно постановления, ставка будет действовать для станции до 31 декабря 2025 года.



Предоставленное федеральным законодательством снижение налоговой нагрузки позволит Интер РАО начать в 2020 году масштабный капитальный ремонт тепловых сетей Гусиноозёрска для приведения их в нормативное состояние.

