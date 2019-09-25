В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №9

Ремонтные работы выполнены на 50%



В Улан-Удэ производят капитальный ремонт стадиона школы №9. Выполнено 50% всех ремонтных работ.



Установлено временное ограждение, утрамбован щебень под основание футбольного поля, наносится резиновое покрытие на забетонированные беговые дорожки.



Сметная стоимость капитального ремонта стадиона школы № 9 составляет 9,3 миллиона рублей. Срок выполнения работ до 10 октября 2019 года.



На территории средней школы № 9 находилось старое футбольное поле, которое не соответствовало современным требованиям. Потребовалось проведение капитального ремонта, который включает в себя устройство стадиона с беговыми дорожками и ограждением. Также будет произведён частичный демонтаж и монтаж существующей подпорной стенки, сообщает управление по информационной политике города.

