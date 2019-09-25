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В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №9

В Улан-Удэ ремонтируют стадион школы №9
Экономика,  Фото:pixabay.com
Ремонтные работы выполнены на 50%

В Улан-Удэ производят капитальный ремонт стадиона школы №9. Выполнено 50% всех ремонтных работ.

Установлено временное ограждение, утрамбован щебень под основание футбольного поля, наносится резиновое покрытие на забетонированные беговые дорожки.

Сметная стоимость капитального ремонта стадиона школы № 9 составляет 9,3 миллиона рублей. Срок выполнения работ до 10 октября 2019 года.

На территории средней школы № 9 находилось старое футбольное поле, которое не соответствовало современным требованиям. Потребовалось проведение капитального ремонта, который включает в себя устройство стадиона с беговыми дорожками и ограждением. Также будет произведён частичный демонтаж и монтаж существующей подпорной стенки, сообщает управление по информационной политике города.
школы стадион
 
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