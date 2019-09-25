Строительство должно быть завершено в декабре 2020 года
Управление капстроительства правительства Бурятии объявило о начале процедуры торгов на строительство школы в селе Аршан Тункинского района
На сегодня муниципальным образованием разработана проектная документация. Цена контракта чуть более 386 миллионов рублей.
- Школу на 450 мест планируется построить по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр экономически эффективных. Строительство должно быть завершено в декабре 2020 года, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.
Кроме того, управление капитального строительства объявило торги на поставку и установку оборудования для пищеблока, лаборатории и оснащение кабинета труда в школе в селе Поселье Иволгинского района. Сюда необходимы лабораторные столы, шкафы, жалюзи, карнизы, диваны, обеденные, ученические и компьютерные столы, табуреты, доски меловые, стеллажи, гардеробные системы, мебель для актового зала, медицинское оборудование и многое другое.
В Бурятии объявили торги на строительство школы в Аршане
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