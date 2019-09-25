В Бурятию прибыла делегация из Австрии

Сегодня в Улан-Удэ состоятся встречи делегации с представителями власти и бизнеса региона



Сегодня, 25 сентября, в Улан-Удэ состоится встреча зампреда правительства Бурятии Игоря Зураева и руководителей министерств республики с представителями австрийской бизнес-делегации. Промышленники из Австрии презентуют потенциал своих предприятий и обсудят в столице Бурятии возможности своего участия в республиканских проектах.



Делегация состоит из 12 австрийских промышленных предприятий. Среди них «Vamed» (проектирование медицинских комплексов и поставки медицинского оборудования), «Trumer» (системы защиты от селей, камнепадов и снежных лавин), «WFL» (многофункциональные токарно-сверлильно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ), «Wintersteiger» (плавильные станки для обработки листового металла), «Schauer» (оборудование для свинокомплексов и хозяйств КРС), «Doppelmayr» (системы транспортировки сыпучих и штучных грузов для горной промышленности, карьеров), «Bertsch-Laska» (оборудование для переработки мяса и молока).



Во время встречи состоятся презентации австрийских компаний и инвестиционных возможностей Бурятии. После этого начнутся индивидуальные переговоры бизнесменов с представителями профильных ведомств. На них обсудят возможности участия австрийского бизнеса в проектах в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, дорожного строительства, горной добычи Бурятии и др., сообщили в пресс-службе минэкономики.

