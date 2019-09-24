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Аналитики назвали средней зарплатой в Бурятии 32,9 тысяч рублей

Аналитики назвали средней зарплатой в Бурятии 32,9 тысяч рублей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
По росту зарплат Бурятия заняла 47 место среди регионов России

В Бурятии в первом полугодии 2019 года среднемесячная зарплата выросла на 6,6% и составила 32 989 рублей. Республика заняла 47 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости. В основу расчётов аналитиков легли данные Росстата.

В целом заработная плата в первые шесть месяцев 2019 года выросла во всех регионах России, при этом темпы роста существенно различаются.

Наибольший рост заработной платы зафиксирован в Костромской области – на 14,6%, в Тыве – на 12,4%, в Магаданской области – на 11,6%. Меньше всего зарплата выросла у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа – на 2,3%, Санкт-Петербурга – на 3,2% и Северной Осетии – на 3,5%.

Регионы-соседи Бурятии – Иркутская область и Забайкальский край – обогнали республику по росту заработной платы. Так, в Иркутской области среднемесячная зарплата выросла за первое полугодие на 7,8% и составила 39 335 рублей. В Забайкальском крае среднемесячная зарплата выросла на 6,8% и составила 36 426 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.

В исследовании учитывался не только темп роста зарплаты, но и то, сколько товаров и услуг на неё можно приобрести. В исследовании РИА Новости сравнительная покупательная способность заработной платы рассчитывалась как отношение зарплаты после вычета НДФЛ к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионах.

Так, по покупательной способности лидирует Ямал. Там можно купить на зарплату более четырёх фиксированных наборов. Более трёх наборов на зарплату может также купить житель Сахалина, Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Москвы, Югры, Чукотки, Якутии и Петербурга.

В Бурятии на зарплату можно купить 2,16 фиксированных наборов, в Забайкальском крае – 2,41, в Иркутской области – 2,65.

Среди регионов, где соотношение заработной платы и стоимости потребительских товаров и услуг ниже двух, - Чечня, Ивановская область, Алтайский край, Северная Осетия и порядка десяти других регионов.

В среднем по России на зарплату можно купить 2,53 фиксированных набора.


заработная плата
 
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