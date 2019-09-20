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В Тайшете восстанавливают здание автостанции

В Тайшете восстанавливают здание автостанции
Экономика, 
Здание автостанции в Тайшете не функционирует с декабря 2014 года

За это время оно пришло в запустение - сгнили полы, частично разрушены стены, выбиты стекла, деформирована крыша. Для безопасности людей с апреля 2018 года начальный (конечный) остановочный пункт с автостанции по улице Октябрьская перенесен на железнодорожный вокзал станции Тайшет.

Как пояснил мэр Тайшетского района Александр Величко, размещение остановочного пункта в здании вокзала явление временное. Есть планы по строительству автостанции в районе ж/д вокзала, ведутся переговоры по выделению земельного участка под данный вид строительства.

- Нареканий со стороны жителей по вопросу качества обеспечения межпоселенческих перевозок пассажирским автотранспортом не поступает. Людям комфортно ожидать автобусы в здании вокзала, в шаговой доступности от центра города, в тепле и комфорте, - говорит мэр района Александр Величко. - Все свои предвыборные обещания я помню, и они непременно будут выполнены, в том числе, и строительство автостанции в городе.

Сейчас в здании автостанции полным ходом ведутся ремонтные работы.

- Это здание принадлежит районной администрации, поэтому мы приняли решение данный объект восстановить и в дальнейшем, использовать его для нужд администрации района, - отметил Александр Величко.


По информации администрации Тайшетского района
автостанция капитальный ремонт
 
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