В Улан-Удэ овощи подешевели почти на 2 рубля

Снижение цен отмечено и на вермишель



По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капусту, помидоры, лук) в среднем на 1,93 руб. или 5 %, вермишель на 1,67 руб. или 2,5 %.



Между тем выросли цены на огурцы на 5,04 руб. или 7,2 %, яйцо куриное на 1,50 руб. или 2,3 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки на 1,01 руб. или 2,1 %, масло подсолнечное на 1,69 руб. или 1,9 %.



В Чите наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капусту, лук, помидоры) в среднем на 2,40 руб. или 5,7 %, сахар на 2,46 руб. или 5,4 %, яйцо куриное на 1,41 руб. или 2 %. Наибольший рост цен наблюдался на огурцы на 3,28 руб. или 4,9 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности на 3,43 руб. или 4,6 %, крупу гречневую на 1,14 руб. или 3 %.



В Иркутске наибольшее снижение цен отмечено на овощную продукцию (картофель, капусту, лук, морковь) в среднем на 1,84 руб. или 5,7 %. Наибольший рост цен наблюдался на огурцы на 6,28 руб. или 15 %, яйцо куриное на 2,49 руб. или 4,5 %, крупу гречневую на 1,37 руб. или 3,7 %, рыбу замороженную неразделанную на 3,87 руб. или 2,7 %, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

