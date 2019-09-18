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Девять предприятий Бурятии могут перейти на «четырёхдневку»

Девять предприятий Бурятии могут перейти на «четырёхдневку»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Первопроходцами могут стать крупные предприятия – от авиазавода до Селенгинского ЦКК

Бурятские предприятия, участвующие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», могут участвовать в эксперименте по введению четырёхдневной рабочей недели. Это произойдёт лишь после положительных результатов в реализации проекта и серьёзного анализа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что минтруд обсудит эксперимент по введению четырёхдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

В Бурятии в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» участвует девять предприятий. Это Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский лопастной завод, Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, Дорстройсервис, Бурятмяспром, Бурятхлебпром, мясоперерабатывающая компания «Экофуд» и Фабрика «Селенга».


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