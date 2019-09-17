Это данные за неделю
С 7 по 13 сентября сотрудники Россельхознадзора на станции «Заудинский» проконтролировали выгрузку 220 партий подконтрольной продукции
Досмотрено 1632 тонны кормов для сельскохозяйственных животных (132 тонны кормосмесей и 1500 тонн комбикорма), а также более 400 тонн мясопродуктов и рыбной продукции отечественного производства: 19,5 тонны мяса птицы, 38 тонн куриных полуфабрикатов, 1,8 тонны куриных субпродуктов, 24 тонны свиных полуфабрикатов, 19 тонн свинины, 6 тонн свиного шпика, 7 тонн морепродуктов, а также 291 тонна свежемороженой рыбы.
Проконтролирована перевозка 55,6 тонны мясопродуктов и рыбной продукции импортного производства: 23 тонны парагвайской говядины, 1,9 тонны мясных субпродуктов и 5 тонн свиного шпика из Аргентины, 2,7 тонны свежемороженой рыбы из Китая, 5 тонн рыбы из Чили и 18 тонн рыбы с Фарерских островов. Кроме того, проконтролирована перевозка 118 тонн молока и молочной продукции из Беларуси. Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через станцию в Бурятию экспортировали около 300 тонн рыбы
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