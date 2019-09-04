Реконструкция центра Улан-Удэ позволит улучшить экологию и привлечь инвесторов

31 августа и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков презентовал заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Максиму Егорову и главе Бурятии Алексею Цыденову проект программы развития центральной части Советского района



Из федерального бюджета планируется выделение до 2024 года 1,6 млрд рублей на реконструкцию центра, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Общая площадь территории центральной части города, которая обозначена в проекте развития, составляет 28,6 га. По словам Игоря Шутенкова, основной проблемой развития центральной части города является отсутствие каких-либо инженерных сетей. Здесь подведена вода для водоколонок частного сектора, теплотрасс на участке нет, а канализация работает на полную мощность, необходимо увеличение пропускной способности. Из-за того, что в центральной части Советского района никогда не было никаких производственных предприятий, коллекторная сеть рассчитана только на бытовое использование.



- Мы планируем построить на этом участке Национальный музей Республики Бурятия и здание для театра «Байкал». Но для того, чтобы построить эти объекты, необходимо провести полный комплекс инженерных сетей. Сюда планируется завести деньги от национального проекта «Экология», «Расчистка русла реки» и защита города - строительство дамбы, и национальный проект «культура» «Образование». И комплексно за эти деньги мы можем привлечь сюда до инвесторов. Сегодня инвестор сюда не пойдет, пока нет хороших инженерных сетей, – рассказал Игорь Шутенков.



Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, который прибыл в Бурятию по приглашению и.о. руководителя администрации Улан-Удэ, положительно оценил проект.



- Рассчитывать на финансовую поддержку вы можете. Самое главное, чтобы все эти планы были в детализированных проектах. Готовьте документацию и будем работать, - сказал Максим Егоров по итогам презентации плана и осмотра городской набережной.



Алексей Цыденов отметил, что благодаря федеральной поддержке столица региона получит новый импульс развития.



- В следующем году планируется подписание соглашения, которое предусматривает поступление ещё 1,6 млрд рублей на 2020 – 2024 годы. Это существенная прибавка, – сказал глава Бурятии.



Общая стоимость работ по магистральным инженерным сетям составит 1,581 млрд рублей. Включены работы по обновлению тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, электрических сетей, затраты на расселение участков под строительство подстанций и канализационной насосной станции.



Благодаря реализации проекта комплексного развития центра Улан-Удэ почти 3000 горожан смогут улучшить жилищные условия, планируется сократить территории с неблагоприятными условиями для проживания и увеличить количество объектов культурно-досугового назначения. Также планируется улучшить экологическую обстановку и инвестиционную привлекательность центральной части города - за счет сокращения источников печного отопления уменьшатся выбросы в атмосферу, сократится количество стоков от уличных туалетов, которые загрязняют грунтовые воды.



- Центр города, пусть он и называется историческим, должен быть комфортным для проживания, - подчеркнул Игорь Шутенков.



