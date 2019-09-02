В Заиграевском районе Бурятии завершили ремонт дороги

Здесь расширена проезжая часть



Ремонт региональной автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в Заиграевском районе Бурятии завершён.



Выполнены работы по расширению существующей проезжей части, уложен выравнивающий слой. Также обустроены обочины, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесены дорожная разметка.



Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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