Здесь расширена проезжая часть
Ремонт региональной автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в Заиграевском районе Бурятии завершён.
Выполнены работы по расширению существующей проезжей части, уложен выравнивающий слой. Также обустроены обочины, металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесены дорожная разметка.
Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Заиграевском районе Бурятии завершили ремонт дороги
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