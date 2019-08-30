Стоимость реконструкции – 104 миллиона рублей
В городе Усолье-Сибирское восстанавливают заброшенный детский сад №28.
Дошкольное учреждение здесь было закрыто в 1990-х годах. В дальнейшем помещение арендовали под магазины и офисы, несколько лет оно пустовало. Решение о восстановлении здания было принято в 2018 году по итогам рабочей поездки областных парламентариев в Усолье-Сибирское. Сметная стоимость реконструкции объекта – 104 млн рублей.
За время ремонта были проведены работы по замене внутренних инженерных коммуникаций, окон, ограждения, обновляется фасад здания. В соответствии с современными стандартами также ремонтируют групповые комнаты, пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. На территории детсада появятся прогулочные площадки, теневые навесы и малые архитектурные формы.
Открытие детского сада №28 усольчане очень ждут, сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.
В Усолье-Сибирском восстанавливают заброшенный в 90-е детсад
Экономика, Фото:
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