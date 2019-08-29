Новые машины могут проезжать в труднопроходимых местах
В республиканское агентство лесного хозяйства поступили новые машины, с помощью которых лесные инспекторы Бурятии смогут более оперативно выявлять нарушения. Новые 10 автомобилей «УАЗ» имеют хорошую проходимость и высокий дорожный просвет, что позволяет использовать их в труднопроходимых местах. Также они оснащены системой ГЛОНАСС и радиостанциями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Работа по патрулированию лесов и проведению государственного надзора за заготовкой древесины требует огромных усилий. Конечно же, без машин повышенной проходимости эти работы выполнять достаточно сложно, - рассказывает и.о. руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
На приобретение машин из федерального бюджета по линии Рослесхоза было выделено более 10 млн рублей.
В рамках борьбы с незаконной заготовкой древесины в Бурятии планово увеличивается штат лесных инспекторов. Как следствие - уменьшается нагрузка на сотрудника. Если в 2017 году на одного лесного инспектора приходилось 110 тысяч га, то в 2019 году эта цифра снизилась до 74 тысяч га.
За счет увеличения штата возросло количество проведенных рейдов и проверок в лесах Бурятии. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, оно увеличилось на 17%. Повысит эффективность в области охраны и защиты лесов и оснащение лесных инспекторов новой лесопатрульной техникой.
Также усилить работу по охране и защите лесов Бурятии позволит поручение по увеличению числа государственных лесных инспекторов, данное в июле этого года премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
В Бурятии приобрели 10 лесопатрульных автомобилей
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