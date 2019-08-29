ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии больше 2 миллиардов

Основная часть платежей ВСЖД уходит в Иркутскую область



Восточно-Сибирская железная дорога перечислила свыше 13,5 млрд налогов и страховых взносов с начала 2019 года. Это на 1,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило около 11 млрд рублей.



В бюджет Бурятии перечислено более 2,1 млрд рублей. Бюджет Забайкальского края получил более 223,2 млн рублей, бюджет Республики Саха (Якутия) — свыше 4 млн рублей.



Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.





