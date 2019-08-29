Новое предприятие появится на Эгитинском месторождении
На Эгитинском месторождении в Еравнинском районе Бурятии построят предприятие по добыче и переработке флюоритов.
Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения плавикового шпата Эгитинское. Выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Эгитинское месторождение было открыто в 1974 году на территории Еравнинского района Бурятии. Это один из крупных в России источников ценного минерала флюорита, запасы которого здесь оцениваются в 1,6 млн тонн. Флюорит, или плавиковый шпат, применяется в металлургии для улучшения плавкости стали и алюминия, в химической промышленности – для получения различных соединений фтора. Он также служит для изготовления электродов, оптических линз, эмалей и глазури в керамическом производстве.
Проектной документацией, получившей положительное заключение, предусмотрено создание на базе Эгитинского месторождения производственной инфраструктуры для добычи и переработки флюоритовых руд в объёме 150 тысяч тонн в год.
На территории Эгитинского месторождения будет организовано несколько площадок, на которых будут расположены объекты добывающего, перерабатывающего производств, вспомогательные и непроизводственные объекты.
Кроме того, будут проложены подъездные автодороги и внутриплощадочные проезды для связи объектов рудника, расположенных на обособленных террасах, а также сети энергоснабжения и инженерно-технических коммуникаций.
Проектировщик – закрытое акционерное общество «Золотопроект».
В Бурятии построят предприятие по добыче и переработке флюоритов
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