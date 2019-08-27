В Бурятии при проверке деклараций по НДС выявили расхождений больше чем на миллиард

Даже профессионал высокого класса не застрахован от ошибок. Профессия бухгалтера в этом смысле - не исключение. Но когда речь идёт о налоговой дисциплине, цена ошибки может быть довольно высока



Налоговая дисциплина выражается не только в том, что вовремя сдается налоговая отчетность и уплачиваются налоги, но и в том, что эта отчетность готовится качественно и без ошибок, напоминает УФНС по Бурятии.



Какова же статистика подобных случаев? За несвоевременное представление налоговой декларации предусмотрена такие меры как приостановление налогоплательщику операций по счетам. В прошлом году камеральными проверками были выявлены около 18 тысяч случаев несвоевременного представления отчетности. В более чем 7 тыс. случаях это привело к приостановке операций по счетам. И за каждый случай несвоевременного представления отчётности последовали налоговые санкции. Общая сумма этих санкций только за прошлый год составила около 20 млн руб.



Ещё около 3 тыс. случаев - это элементарные технические ошибки при заполнении деклараций, которые тоже влекут за собой ответные меры со стороны налоговых органов. А что такое технические ошибки? Это неверно указанные суммы, это арифметические ошибки, это неправильно проставленные номера документов, это несоответствие одного документы другому и т.д. – то есть то, чего легко можно было избежать, проявив чуть больше тщательности при формировании отчетности.



Несвоевременная уплата налогов тоже приводит к применению налоговых санкций. Только такая мера, как приостановка счетов, применялась налоговыми органами республики в прошлом году около 47,5 тыс. раз.



Налоговая служба отслеживает нарушения сроков и технические ошибки при помощи программных комплексов, прочно вошедших в арсенал налоговой службы, или так называемого налогового автомата. Он в автоматическом режиме находит эти ошибки быстро, точно и всеобъемлюще.



- Если декларация не представлена своевременно, налоговый автомат приостановит нарушителю операции по счетам в банках. После представления отчётности с нарушением срока последуют санкции. А ведь помимо налоговой есть еще и административная ответственность должностных лиц. Это означает, что за одно нарушение допустивший оплошность рискует заплатить и налоговые санк-ии, и административный штраф. Все это может привести к серьезным для предпринимателя последствиям, вплоть до потери деловой репутации, - поясняют в УФНС.



Проиллюстрируем все сказанное на примере налога на добавленную стоимость. Сейчас декларация по НДС, журналы счетов-фактур, книги покупок и продаж в налоговый орган подаются в электронном виде, и это дает возможность для работы налогового автомата, то есть для сопоставления их в автоматическом режиме.



В последние полтора года только по Бурятии при проверке деклараций по НДС выявлено расхождений на сумму 1 млрд 121 млн руб., и из них 80 % случаев – это технические ошибки налогоплательщиков, которые приводят к необходимости направления налоговыми органами огромного количества автотребований, которые формирует налоговый автомат.



Затем бухгалтера тратят усилия на то, чтобы эти ошибки исправить. Если нарушения повторяются и приобретают системный характер, этих усилий приходиться прилагать довольно много. Получается, такой маркер, как количество претензий со стороны налогового органа, позволяет каждому руководителю контролировать квалификацию своего бухгалтера.



Вывод прост – не будет ошибок при представлении отчетности, не будет претензий со стороны налогового органа. Вовремя и правильно сдавать отчетность и избегать претензий налоговых органов - для бухгалтеров и руководителей это вполне посильная задача, требующая лишь дисциплины и точности.



Сейчас существует много способов получить информацию по любому вопросу налогообложения. Это разъяснения на сайте налоговой службы, различные специализированные издания, это возможность обратиться в налоговый орган для разъяснения, это участие в семинарах, которые проводят налоговые органы и многое другое. Налоговая служба готова использовать самые различные каналы, такие как публичные обсуждения или площадки организаций, поддерживающих предпринимательское сообщество. В 2018 году налоговая служба провела в Бурятии 624 тематических семинара, на которых присутствовали более 54,4 тысяч налогоплательщиков. Эта работа дает свои плоды, но надо признать – количество нарушений хоть и становится меньше, но всё ещё велико.

