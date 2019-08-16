В Иркутской области электропоезд травмировал 71-летнюю бабушку

Несчастный случай предотвратить не удалось, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту травмирования электропоездом 71-летней жительницы города Шелехова. Днём 1 августа электропоезд сообщения «Черемхово-Большой Луг» травмировал пенсионерку. Машинист заметил пожилую женщину в опасной близости от движущегося состава.
Несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. В результате удара женщине был причинён закрытый перелом позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в близлежащее медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Основными причинами травмирования граждан подвижным составом являются нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, напоминает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
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Несчастный случай предотвратить не удалось, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение
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