На «Дне поля» в Бурятии выберут лучшего пахаря

Также там покажут более 20 видов сельхозтехники



2 августа в Тарбагатайском районе Бурятии пройдёт «День поля – 2019». Формат мероприятия позволит наилучшим образом продемонстрировать современные достижения и откроет работникам сельского хозяйства возможности для получения новых знаний.



В рамках выставки представят более 20 видов отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники и оборудования для подготовки почвы, посева и посадки сельхозкультур (тракторы, комбайны, плуги, бороны, косилки, зерноперерабатывающий комплекс, телескопический и минипогрузчик и другие).



Участники смогут ознакомиться с экспонатами, заключить договоры купли-продажи. Ряд машин продемонстрируют в работе, в полевых условиях. Кроме того, отдельную выставку проведут компании-производители и дистрибьюторы средств защиты растений, удобрений, семян перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, новых технологических и технических решений для мониторинга и обследования почв и посевов, диагностического и навигационного оборудования, альтернативных источников энергообеспечения (солнечные батареи), дождевальных установок и многого другого.



Также на выставке будет представлен трактор Ростсельмаш RSM-2375, собранный в России по канадским стандартам. По мнению специалистов, машина привлекает аграриев простотой эксплуатации, экономичностью, надежностью двигателя и высокой мощностью. Полноприводный тяжеловес мощностью более 380 лошадиных сил способен ровно идти по указанному маршруту без участия водителя. Кроме этого, на обработке паров будут показаны современные, энергонасыщенные тракторы К-744 Р3.



Напоминаем, центральным событием мероприятия станет конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и студентов профильных вузов, ссузов по вспашке и обработке почвы «Лучший пахарь – 2019». Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, применения передовых методов труда и приёмов по обработке почвы, совершенствования профессионального мастерства. Для победителей и участников конкурса предусмотрены денежные премии и ценные призы.



Вторым немаловажным пунктом деловой программы станет совещание, посвящённое подведению итогов проведения посевных работ и подготовке к уборочной кампании в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

