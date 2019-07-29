Улан-Удэ выкупит биатлонный комплекс «Снежинка»

45 млн. на покупку возьмут из дальневосточной субсидии



Вопрос по выкупу биатлонного комплекса «Снежинка» обсудили сегодня, 29 июля, на планёрном совещании администрации города Улан-Удэ. Оформить бюджетную заявку на выделение средств и приобретение комплекса было поручено управлению по физической культуре и спорту и комитету по управлению имуществом и землепользованию, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



- Составьте заявку через Министерство экономики Республики Бурятия за счёт субсидии Дальневосточного Федерального округа. Стоимость комплекса – 45 млн. руб. В эту сумму нужно включить ремонт и все подготовительные работы, – отметил исполняющий обязанности главы администрации Игорь Шутенков.



Строительство биатлонного комплекса «Снежинка» началось в 2011 году по инициативе известного бизнесмена и мецената Сергея Рогова. Тогда был построен основной корпус площадью 1200 кв.м. За время работы в комплексе ежегодно проводились зимние и летние чемпионаты и первенства Республики Бурятия по биатлону, международные и всероссийские соревнования. В 2017 году для Федерации биатлона была закуплена система оснежения.

