29 Июля

28 Июля

Популярное

Улан-Удэ выкупит биатлонный комплекс «Снежинка»

Улан-Удэ выкупит биатлонный комплекс «Снежинка»
Экономика,  Фото:pixabay.com
45 млн. на покупку возьмут из дальневосточной субсидии

Вопрос по выкупу биатлонного комплекса «Снежинка» обсудили сегодня, 29 июля, на планёрном совещании администрации города Улан-Удэ. Оформить бюджетную заявку на выделение средств и приобретение комплекса было поручено управлению по физической культуре и спорту и комитету по управлению имуществом и землепользованию, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- Составьте заявку через Министерство экономики Республики Бурятия за счёт субсидии Дальневосточного Федерального округа. Стоимость комплекса – 45 млн. руб. В эту сумму нужно включить ремонт и все подготовительные работы, – отметил исполняющий обязанности главы администрации Игорь Шутенков.

Строительство биатлонного комплекса «Снежинка» началось в 2011 году по инициативе известного бизнесмена и мецената Сергея Рогова. Тогда был построен основной корпус площадью 1200 кв.м. За время работы в комплексе ежегодно проводились зимние и летние чемпионаты и первенства Республики Бурятия по биатлону, международные и всероссийские соревнования. В 2017 году для Федерации биатлона была закуплена система оснежения.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-Удэ выкупит биатлонный комплекс «Снежинка»
Улан-Удэ выкупит биатлонный комплекс «Снежинка»
Экономика, 29.07.2019
45 млн. на покупку возьмут из дальневосточной субсидии
В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву
В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву
Экономика, 29.07.2019
Мероприятие «День поля» пройдёт в Тарбагатайском районе
Бурятский техникум получил новые тракторы и аэронавигатор
Бурятский техникум получил новые тракторы и аэронавигатор
Экономика, 26.07.2019
Республиканский межотраслевой техникум получил три современных трактора, агронавигатор, диагностический сканер «Джон Дир»
На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
Экономика, 26.07.2019
На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии
Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ
Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ
Экономика, 26.07.2019
Необычный интерактивный опрос запущен на сайте https://goroduu.ru
В Бурятии назвали среднюю зарплату сисадминов
В Бурятии назвали среднюю зарплату сисадминов
Экономика, 26.07.2019
Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы
Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли
Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли
Экономика, 25.07.2019
За 6 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тысяч пассажиров
В Бурятии озвучили оборот розничной торговли
В Бурятии озвучили оборот розничной торговли
Экономика, 25.07.2019
За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей
Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды
Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды
Экономика, 25.07.2019
«При реконструкции очистных Улан-Удэ выявлены проблемы, но мы ищем пути решения», - заявил глава Бурятии
Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк
Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк
Экономика, 24.07.2019
Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края
Госдума вдвое снизит НДС на фрукты и ягоды для их удешевления
Госдума вдвое снизит НДС на фрукты и ягоды для их удешевления
Экономика, 24.07.2019
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%
Делегация Северной Кореи работает в Бурятии
Делегация Северной Кореи работает в Бурятии
Экономика, 24.07.2019
Весной обсуждалось открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты
В Ангарске строят набережную
В Ангарске строят набережную
Экономика, 24.07.2019
Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь
Названа самая распространённая зарплата в России
Названа самая распространённая зарплата в России
Экономика, 23.07.2019
Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц
Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона
Площадь Славы в Улан-Удэ реконструируют за 44 миллиона
Экономика, 23.07.2019
На площади Славы обещают зелёные зоны, карусель и туалет

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^