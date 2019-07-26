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Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ

Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ
Экономика, 
Необычный интерактивный опрос запущен на сайте https://goroduu.ru

Здесь можно проверить свои знания, ответив на вопросы о том, как изменится Улан-Удэ в два ближайших года. Здесь же можно оставить своё предложение по улучшению той или иной сферы городской жизни.

Данный опрос стал продолжением декларации, озвученной на открытом форуме «Город для людей», который прошёл 12 июня в столице Бурятии, где представители власти, бизнесмены, неравнодушные граждане и депутаты всех уровней обсуждали вопросы благоустройства Улан-Удэ.

- Обязательно нужны такие форумы, где жители, городская и республиканская власти встречаются, чтобы обсудить решение проблем. У нас на округе создан совет, от каждого социального учреждения, ТОСа или улицы есть активный человек, который входит в него, - пояснил Анатолий Белоусов, депутат Улан-Удэнского городского Совета по округу №5.

Пожелания горожан, поступившие на сайт, будут собраны, обобщены и включены в программу социально-экономического развития (СЭР) города Улан-Удэ. Если вы оставите свои контакты - первыми получите удобно оформленную программу СЭР.



По информации управления по информационной политике Улан-Удэ
ГорсоветУУ социально-экономическое развитие
 
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