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Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды

Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«При реконструкции очистных Улан-Удэ выявлены проблемы, но мы ищем пути решения», - заявил глава Бурятии

23 июля глава Бурятии Алексей Цыденов провёл совещание на очистных сооружениях Улан-Удэ в посёлке Стеклозавод, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Бурятии сообщил, что проект, по которому ведётся реконструкция, был разработан с серьёзными ошибками. Главной из них стало несоответствие результатов инженерных изысканий фактически выявленному грунту. Это привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом.

В ходе строительства второго пускового комплекса были выявлены несоответствия некоторых разделов проектной документации фактическому положению на площадке реконструкции объекта. Согласно проекту, строительство блока кавитации предусмотрено на участке действующих вторичных отстойников. Учитывая, что в условиях действующего предприятия необходимо обеспечить непрерывность очистки сточных вод, потребовалось провести экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости объектов.



Последние полгода правительство Бурятии совместно с администрацией Улан-Удэ и подрядной организацией работают над внесением изменений в проект новых очистных. Проектно-сметная документация на реконструкцию была разработана в 2016 году. На сегодняшний день корректировкой занимается подрядчик. Компания, проектировавшая объект, сейчас находится в стадии банкротства.

Внесение изменений в проект повлечёт за собой увеличение итоговой стоимости работ и изменение сроков реализации.

- Безусловно, проект подорожает. Причём подорожает существенно. Сейчас идёт корректировка проекта. После корректировки мы поймём всё-таки, какова итоговая стоимость реконструкции. Сразу скажу, что удорожание считается в миллиардах. Об этом мы уже доложили вице-премьеру Виталию Леонтьевичу Мутко, министерству строительства Российской Федерации. Коллеги тоже нас услышали, понимают в чём проблема. Поэтому сейчас идёт совместная работа по поиску решения проблемы. Сейчас мы определимся с ценой изменённого проекта, а потом уже сможем определиться со сроками, но в любом случае очистные мы будем доделывать. Поддержка правительства России есть, - отметил глава республики.



Процесс реконструкции очистных сооружений начался 2 года назад. Общая стоимость работ - 2,7 млрд руб. Первый пусковой комплекс включает в себя два здания, в которых проводится первоначальный этап очистки поступающих стоков. Выполнено строительство блоков воздуходувной станции, механической очистки, наружных сантехнических сетей и устройство технологического оборудования. В зданиях установлены камеры видеонаблюдения. На сегодняшний день, на очистных завершен первый этап работ.

Сейчас старые очистные сооружения очищают ежесуточно порядка 100 тысяч кубометров стоков, общая проектная мощность нового объекта составляет 185 тысяч кубометров в сутки. После реконструкции новые очистные сооружения смогут принимать и левобережные стоки.




очистные сооружения
 
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