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В Бурятии построят пансионат для стариков

В Бурятии построят пансионат для стариков
Экономика,  Фото:pixabay.com
На проект строительства пансионата для престарелых выделено почти 5 миллионов

На сайте госзакупок в конце мая появились интересные торги - выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ. Начальная цена контракта составила почти 5 млн рублей - а если быть точнее, то 4 млн 896 тысяч рублей. Заказчиком выступает управление капитального строительства правительства Бурятии. Источник финансирования – республиканский бюджет.

Электронный аукцион выиграло ООО «Проектная мастерская «Байкалпроект». Согласно документам, компания должна завершить работу не позднее 16 декабря 2019 года.

Будущий пансионат для престарелых сможет принять 150 человек.

Будут построены жилые блоки, приёмно-карантинное отделение с изолятором, блок административно-бытового и социально-медицинского обслуживания, пищеблок, блок культурно-массового назначения, блок физкультурно-оздоровительных назначения, социальной адаптации (профессиональной подготовки), хозяйственные помещения.

Планируется возведение гаража на 4 автомашины.

Все корпуса должны быть соединены между собой теплыми переходами.
госзакупки пенсионеры
 
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