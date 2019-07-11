На реализацию нацпроектов Бурятии выделят 108 млрд рублей

Большая часть средств будет направлена в Бурятии на социальную сферу
На реализацию 10 национальных проектов до 2024 года Бурятии выделят 108 млрд рублей, 70% финансирования будет из федерального бюджета. Промежуточные итоги реализации национальных проектов подвёл сегодня, 11 июля, председатель временного координационного комитета Константин Вырупаев.
- На сегодняшний день координационный комитет по реализации национальных проектов ту задачу, которая перед ним ставилась в целом выполнил. Одна из основных - это было определить риски, был проведён полный аудит именно тех региональных проектов, в которых Республика Бурятия участвует, а их 46, - сообщил председатель временного координационного комитета по реализации национальных проектов.
Временный комитет оценил работу по взаимодействию региональных министерств и ведомств, которые отвечают за региональные проекты, познакомился с работой проектного офиса, а также определил возможные риски, которые включают в себя невыполнения индикаторных показателей, результатов, контрольных точек в 2019 году.
- Была проведена совместно с министерствами и ведомствами и проектным офисом такая аналитическая работа. И по каждому риску была разработана дорожная карта, часть уже реализована, часть в процессе, но могу констатировать что за полугодие ежеквартально происходит отчёт в федеральный центр по региональным проектам и вот по полугодию невыполнение какой-то контрольной точки не было констатировано, - отметил Константин Вырупаев.
Одним из основных рисков при реализации национальных проектов Вырупаев назвал риск неосвоения выделенных средств, неутверждение программ в срок.
В сфере здравоохранения будет реализовываться проект «Здоровый образ жизни», который предусматривает снижение показателей смертности, снижения продажи алкоголя. В сфере здравоохранения, по словам Константина Вырупаева, были вопросы по онкоцентрам. Изначально в программе предусматривалось начало работы только двух онкоцентров, затем в региональную программу были дополнительно включены 8 центров амбулаторно - онкологической помощи. Это связано с увеличением случаев онкологических заболеваний в Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике около трём тысячам человек ежегодно ставят онкологический диагноз.
- Также есть большая проблема здравоохранения – профосмотры. Руководители организаций не спешат их организовывать. От сердечно-сосудистых патологий смертность лиц трудоспособного возраста составляет 70 % . В данном случае это нужно выявлять, профилактировать и это будет влиять на качество и продолжительность жизни, - подчеркнул председатель временного координационного комитета по реализации национальных проектов.
В рамках реализации национальных проектов в Бурятии до 2024 года в сфере здравоохранения и образования специалисты пройдут переподготовку и повысят свои квалификации.
В сфере здравоохранения в рамках проекта предусмотрен ремонт и строительство больниц, переоснащение кабинетов. Будут заменены 5 ФАПов, созданы 2 новых фельдшерских пункта (в посёлке Горный Кабанского района и в селе Тапхар Иволгинского района).
По нацпроекту «Образование» будет введено 1789 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа. С 2019 по 2021 годы будет построено 11 новых школ.
В рамках нацпроекта «Демография» будет создано 6460 дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет.
- По образованию сейчас у нас структурировалось, какие и где садики будут, сейчас отставания такого критического по стройке нет. Проектный офис работает очень эффективно, глаза горят, думаю, что результаты не заставят себя ждать, - резюмировал чиновник.
Минстрой Бурятии в рамках реализации национальных проектов займётся в 2019 году расселением 67 человек из 970 квадратных метров аварийного жилья. До 2024 года из аварийных домов планируют расселить 3690 человек.
В сфере сельского хозяйства 123 крупных фермерских хозяйств получат поддержку в виде гранта для развития собственного производства и кооперативов. Ежегодно будет создаваться не менее одного кооператива. С начала 2019 года зарегистрировано уже 6 кооперативов. В крестьянских фермерских хозяйствах будет создано 246 новых постоянных рабочих мест. Более тысячи личных подсобных хозяйств и КФХ станут членами кооперативов и смогут реализовывать свою продукцию организованно и по приемлемой цене.
На реализацию нацпроектов Бурятии выделят 108 млрд рублей
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