19 Июня

18 Июня

Популярное

В Бурятии бывшая заведующая детсада незаконно начислила себе зарплату

В Бурятии бывшая заведующая детсада незаконно начислила себе зарплату
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Она вносила ложные данные в табель рабочего времени

Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии бывшая заведующая детским садом нарушала антикоррупционное законодательство.

- Установлено, что из корыстной заинтересованности женщина вносила в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения о фактически неотработанном времени в качестве воспитателя. За период с сентября 2016 года по январь 2017 года она незаконно начислила себе заработную плату, совершив хищение бюджетных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Проводится расследование.

В отношении обвиняемой заявлены иски о возмещении ущерба, причинённого бюджету муниципального образования «Еравнинский район», на сумму 56 108 рублей 27 копеек.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии бывшая заведующая детсада незаконно начислила себе зарплату
В Бурятии бывшая заведующая детсада незаконно начислила себе зарплату
Экономика, 19.06.2019
Она вносила ложные данные в табель рабочего времени 
Дорогу на Ольхон отремонтируют
Дорогу на Ольхон отремонтируют
Экономика, 18.06.2019
Аукцион на капремонт участка на острове будет объявлен в августе
Кудрин не исключил «социального взрыва» в России из-за бедности
Кудрин не исключил «социального взрыва» в России из-за бедности
Экономика, 18.06.2019
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что на сегодняшний день приблизительно 12,5 млн российских граждан находятся за чертой бедности
В Бурятии появится филиал Московского авиационного института
В Бурятии появится филиал Московского авиационного института
Экономика, 18.06.2019
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев
Иркутская область вложит миллиард в строительство терминала аэропорта
Иркутская область вложит миллиард в строительство терминала аэропорта
Экономика, 17.06.2019
В целом строительство оценивается в 7 миллиардов рублей
Предприятие в Бурятии не разместило информацию о закупках
Предприятие в Бурятии не разместило информацию о закупках
Экономика, 17.06.2019
Директора оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Иркутске хотят создать супермаркет местных производителей
В Иркутске хотят создать супермаркет местных производителей
Экономика, 14.06.2019
Рабочая группа при Правительстве региона займётся реализацией проекта торговой сети «Продукты Приангарья»
На Ольхоне завершают строительство причальных сооружений
На Ольхоне завершают строительство причальных сооружений
Экономика, 14.06.2019
Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время
В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну
В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну
Экономика, 14.06.2019
Мост соединил посёлок и административный центр
Бурятская таможня оформила товаров на 790 миллионов долларов
Бурятская таможня оформила товаров на 790 миллионов долларов
Экономика, 13.06.2019
14 июня Бурятская таможня отметит 31-ю годовщину со дня образования, к этой дате таможенники традиционно подводят итоги
В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
Экономика, 11.06.2019
Ещё одна солнечная электростанция обойдётся «Хевел» в 1,3 миллиарда рублей
На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км
На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км
Экономика, 11.06.2019
Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^