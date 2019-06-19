Она вносила ложные данные в табель рабочего времени
Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии бывшая заведующая детским садом нарушала антикоррупционное законодательство.
- Установлено, что из корыстной заинтересованности женщина вносила в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения о фактически неотработанном времени в качестве воспитателя. За период с сентября 2016 года по январь 2017 года она незаконно начислила себе заработную плату, совершив хищение бюджетных средств, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Проводится расследование.
В отношении обвиняемой заявлены иски о возмещении ущерба, причинённого бюджету муниципального образования «Еравнинский район», на сумму 56 108 рублей 27 копеек.
В Бурятии бывшая заведующая детсада незаконно начислила себе зарплату
Экономика, Фото:
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