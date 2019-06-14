В Иркутске хотят создать супермаркет местных производителей

Рабочая группа при Правительстве региона займётся реализацией проекта торговой сети «Продукты Приангарья»



В Иркутской области собираются реализовать проект торговой сети с государственным участием, реализующей продовольственные товары регионального производства с минимально возможными торговыми надбавками. Бренд будет носить название «Продукты Приангарья».



Проектом займётся рабочая группа при Правительстве региона. В рабочую группу войдут региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития, областная служба потребительского рынка и лицензирования, Корпорация развития и Агентство инвестиционного развития Иркутской области.



Одной из задач, которую поставил глава региона Сергей Левченко перед рабочей группой, – проведение маркетингового исследования рынка Иркутской области с точки зрения работы торговых сетей, ассортимента продукции, анализа покупательской способности. Параллельно с этим вопросом будет проанализирован опыт других регионов по созданию подобных торговых сетей. Губернатор отметил, что одним из крупных объектов проекта «Продукты Приангарья» должен стать супермаркет в областном центре.



30 мая состоялось торжественное открытие первого пилотного торгового объекта в Зиме. Торговая точка работает в формате «магазин у дома». В соответствии с условиями торговой сети, не менее 70% ассортимента магазина состоит из продукции местных производителей, на ряд товаров действует минимальная наценка. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

