Рабочая группа при Правительстве региона займётся реализацией проекта торговой сети «Продукты Приангарья»
В Иркутской области собираются реализовать проект торговой сети с государственным участием, реализующей продовольственные товары регионального производства с минимально возможными торговыми надбавками. Бренд будет носить название «Продукты Приангарья».
Проектом займётся рабочая группа при Правительстве региона. В рабочую группу войдут региональные министерства сельского хозяйства и экономического развития, областная служба потребительского рынка и лицензирования, Корпорация развития и Агентство инвестиционного развития Иркутской области.
Одной из задач, которую поставил глава региона Сергей Левченко перед рабочей группой, – проведение маркетингового исследования рынка Иркутской области с точки зрения работы торговых сетей, ассортимента продукции, анализа покупательской способности. Параллельно с этим вопросом будет проанализирован опыт других регионов по созданию подобных торговых сетей. Губернатор отметил, что одним из крупных объектов проекта «Продукты Приангарья» должен стать супермаркет в областном центре.
30 мая состоялось торжественное открытие первого пилотного торгового объекта в Зиме. Торговая точка работает в формате «магазин у дома». В соответствии с условиями торговой сети, не менее 70% ассортимента магазина состоит из продукции местных производителей, на ряд товаров действует минимальная наценка. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Иркутске хотят создать супермаркет местных производителей
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рабочая группа при Правительстве региона займётся реализацией проекта торговой сети «Продукты Приангарья»
Причальные сооружения для парома на Ольхон должны быть введены в ближайшее время
Мост соединил посёлок и административный центр
Мать детей обратилась в прокуратуру
Экономика, 13.06.2019
14 июня Бурятская таможня отметит 31-ю годовщину со дня образования, к этой дате таможенники традиционно подводят итоги
Изменения вступят в силу с 1 июля
Ещё одна солнечная электростанция обойдётся «Хевел» в 1,3 миллиарда рублей
Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки
В январе-мае 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 1,1 млн пассажиров
Дорожники возведут на этом участке 6 транспортных развязок
«Территорию лета» проводили в честь открытия летнего туристического сезона
Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»
Об этом заявил губернатор Левченко
Экономика, 07.06.2019
В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец
Экономика, 07.06.2019
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится