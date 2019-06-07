Бурятия стала получать больше денег из федерального бюджета

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов выступил на заседании комиссии Госсовета по реализации нацпроектов



6 июня глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с докладом на консультативной комиссии Государственного совета России по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов». Заседание прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации арезидента РФ Сергея Кириенко в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



О возникающих сложностях и проблемах при реализации нацпроектов докладывали руководители рабочих групп Госсовета РФ каждый по своему направлению. Глава Бурятии рассказывал о реализации нацпроекта «Безопасные качественные и автомобильные дороги».



- Сейчас обсуждалось совершенствование механизмов межбюджетного взаимодействия, которое касается всех национальных проектов. Надо отметить, что такое взаимодействие выстраивается между регионами России, правительством РФ и минфином России впервые. Рассматривалось совершенствование форм доведения, порядка софинансирования, ответственности и другие вопросы. Надо сказать, Бурятия - дотационный регион. У нас в течение 3 последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование из федерального бюджета и в целом софинансирование. Идёт такая поддержка региона, - сообщил глава Бурятии.



На заседании, в частности, рассматривался вопрос ответственности за невыполнение показателей нацпроектов.



- Вопрос будет решаться не наказанием субъекта рублем, будет конкретный спрос уже с должностных лиц, которые отвечают за показатель, - пояснил Алексей Цыденов.



Также на консультативной комиссии Государственного совета РФ обсуждалась возможность упреждающего софинансирования регионов.



- Субъект, допустим, может в какой-то момент, если позволяют финансы, опережающим образом свою долю софинансирования представить. Чтобы в последующем это учитывалось, и на следующие годы уже не требовалось софинансирование, а полностью шло финансирование из федерального бюджета по национальным проектам. Это тоже серьёзное подспорье для субъектов и возможность более эффективно, более быстрыми темпами реализовывать национальные проекты, - прокомментировал глава Бурятии.



Алексей Цыденов выделил приоритетность для Бурятии решения вопросов социального характера - в здравоохранении, образовании, в инфраструктурной сфере.



- Нам нужно поднять сферу среднего образования. У нас третья смена. И правительство РФ выделило средства на ликвидацию третьей смены на строительство школ. У нас есть очередь в детские сады, и правительство РФ выделило финансирование - у нас полностью ликвидируется очередь от 3 до 7 лет в детские сады. По указу президента РФ сейчас в рамках проектов начинается строительство яслей. Существенное финансирование республика получила по линии здравоохранения. В первую очередь, на онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. На строительство автомобильных дорог, приведение дорог в нормативное состояние уже идёт субсидирование. Финансирование идёт по всем национальным проектам. Все национальные проекты – приоритетные и отвечают на самые важные вопросы и запросы жителей. В них заложено всё то, что люди требуют, что людям необходимо.



