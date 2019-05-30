30 Мая

29 Мая

Популярное

На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов

На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов
Экономика,  Фото:администрация Улан-Удэ
На сессии горсовета внесли поправки в бюджет-2019

Сегодня на 53-й сессии Улан-Удэнского совета депутатов одним из ключевых вопросов стал бюджет на 2019-2021 годы. На 2019 год объём собственных доход увеличится на 207,2 миллиона рублей, доложила заместитель руководителя администрации Улан-Удэ по финансам Татьяна Базякина.

Общий объём доходов составит 12, 9 млрд. рублей, в том числе безвозмездных поступлений 8,6 млрд рублей. Потратить намерены 13,4 млрд. рублей. Дефицит городского бюджета составит 539,5 миллионов рублей.

Также в бюджете запланированы расходы на ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ в сумме 739,1 миллионов рублей. На организацию детского питания выделено 23,5 миллиона рублей.

Также Татьяна Базякина сообщила, что в бюджете заложены средства на увеличение зарплаты работникам культуры – 5,3 миллиона рублей, а также на увеличение мест в детских садах и многие другие расходы.

- Итого, с учётом изменений объём доходов и расходов на 2020 год составит 11 млрд. 866,2 миллиона рублей. На 2021 год - 10 млрд. 757,5 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долго устанавливается в размере 2 млрд. 848 млн. рублей по состоянию на 1 января 2020, 2021 и 2022 годов. – заключила Татьяна Базякина.

После неё выступила председатель контрольно-счётной палаты Лариса Убеева. Она внесла некоторые предложения, а после предложила депутатам принять проект бюджета.

- Учитывая, что административные штрафы являются безрезультативным расходованием бюджета, палата считает необходимым поручить главным распорядителям бюджетных средств взыскать затраты на оплату административных штрафов в регрессном порядке за счёт лиц, совершивших правонарушение в сумме 350 тысяч рублей, - заключила Лариса Убеева.

Депутат горсовета Жаргал Цыбиков отметил, что вопрос административных штрафов поднимается постоянно. Он поинтересовался, есть ли результат проделанной работы.

- На 2018 год по штрафам взыскано 1 миллион 100 тысяч рублей. Работа постоянно продолжается. Для того чтобы не нарушить сроки оплату производим из бюджета, но в дальнейшем отрабатываем, – ответила Татьяна Базякина.

- Регресс предъявляется, да? – уточнил Цыбиков.

- Да-да, - подытожила Базякина.

Депутат Александр Калашников поинтересовался, вложены ли зарплаты для педагогов для будущих детсадов и школ. На что Татьяна Базякина ответила, что вопрос будет решаться совместно с республиканском бюджетом.

После депутаты единогласно приняли проект бюджета.

Всего на сессии присутствовало 19 депутатов, пятеро отсутствовали по уважительным причинам.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сессию незапланированно покинули и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасия Кузовлева и председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв. Они отправились к пострадавшим в результате ЧП на батуте детям в больницу.

Четверо из пяти пострадавших ребят находятся в реанимации. Следственный комитет по этому случаю возбудил уголовное дело.

школы ГорсоветУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Сахьяновой
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Сахьяновой
Экономика, 30.05.2019
Также на ней обустроят остановку «ПОШ» и починят ливневую канализацию
На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов
На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов
Экономика, 30.05.2019
На сессии горсовета внесли поправки в бюджет-2019
В Улан-Удэ начали строить пристрой к гимназии № 33
В Улан-Удэ начали строить пристрой к гимназии № 33
Экономика, 30.05.2019
Строительство планируют завершить к концу 2019 года
В Бурятии указали основные проблемы развития ТОР
В Бурятии указали основные проблемы развития ТОР
Экономика, 30.05.2019
Вопросов пока больше, чем ответов, отмечают участники форума Общественной палаты «Сообщество»
Для Нацбиблиотеки Бурятии покупают мебель на 14 миллионов
Для Нацбиблиотеки Бурятии покупают мебель на 14 миллионов
Экономика, 30.05.2019
Новую мебель должны поставить до ноября
В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ
В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ
Экономика, 29.05.2019
Российское правительство выделит на это 264 миллиона рублей
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 запустили новую турбину
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 запустили новую турбину
Экономика, 29.05.2019
В результате этой реконструкции увеличена надежность электро- и теплоснабжения Улан-Удэ
Жителям Бурятии платят компенсации после запрета на вылов омуля
Жителям Бурятии платят компенсации после запрета на вылов омуля
Экономика, 29.05.2019
Людям, оказавшимся из-за запрета на грани увольнения, компенсируют зарплату
В Иркутской области построят крытый хоккейный корт за 12 млн
В Иркутской области построят крытый хоккейный корт за 12 млн
Экономика, 29.05.2019
В 2019 году в Бирюсинске Тайшетского района планируется установить хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием
В Бурятии определились, на что потратят дополнительные 278 миллионов
В Бурятии определились, на что потратят дополнительные 278 миллионов
Экономика, 29.05.2019
В списке школы, ссузы, дома культуры и другие объекты
Директору Бурятского НИИСХ внесли представление
Директору Бурятского НИИСХ внесли представление
Экономика, 29.05.2019
В Улан-Удэ с нарушением установили рекламные конструкции
В Улан-Удэ «рассекретили», как будет выглядеть центр ядерной медицины
В Улан-Удэ «рассекретили», как будет выглядеть центр ядерной медицины
Экономика, 28.05.2019
Опубликованы макеты будущего медицинского центра за 2,6 млрд рублей
В Бурятии учителям платили ниже МРОТ
В Бурятии учителям платили ниже МРОТ
Экономика, 28.05.2019
Стали известны результаты проверки прокуратуры Бурятии в сфере образования
В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
Экономика, 28.05.2019
Деньги на Собор Троицы придут из федерального бюджета

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^