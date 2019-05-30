На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов

На сессии горсовета внесли поправки в бюджет-2019
Сегодня на 53-й сессии Улан-Удэнского совета депутатов одним из ключевых вопросов стал бюджет на 2019-2021 годы. На 2019 год объём собственных доход увеличится на 207,2 миллиона рублей, доложила заместитель руководителя администрации Улан-Удэ по финансам Татьяна Базякина.
Общий объём доходов составит 12, 9 млрд. рублей, в том числе безвозмездных поступлений 8,6 млрд рублей. Потратить намерены 13,4 млрд. рублей. Дефицит городского бюджета составит 539,5 миллионов рублей.
Также в бюджете запланированы расходы на ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ в сумме 739,1 миллионов рублей. На организацию детского питания выделено 23,5 миллиона рублей.
Также Татьяна Базякина сообщила, что в бюджете заложены средства на увеличение зарплаты работникам культуры – 5,3 миллиона рублей, а также на увеличение мест в детских садах и многие другие расходы.
- Итого, с учётом изменений объём доходов и расходов на 2020 год составит 11 млрд. 866,2 миллиона рублей. На 2021 год - 10 млрд. 757,5 миллионов рублей. Верхний предел муниципального долго устанавливается в размере 2 млрд. 848 млн. рублей по состоянию на 1 января 2020, 2021 и 2022 годов. – заключила Татьяна Базякина.
После неё выступила председатель контрольно-счётной палаты Лариса Убеева. Она внесла некоторые предложения, а после предложила депутатам принять проект бюджета.
- Учитывая, что административные штрафы являются безрезультативным расходованием бюджета, палата считает необходимым поручить главным распорядителям бюджетных средств взыскать затраты на оплату административных штрафов в регрессном порядке за счёт лиц, совершивших правонарушение в сумме 350 тысяч рублей, - заключила Лариса Убеева.
Депутат горсовета Жаргал Цыбиков отметил, что вопрос административных штрафов поднимается постоянно. Он поинтересовался, есть ли результат проделанной работы.
- На 2018 год по штрафам взыскано 1 миллион 100 тысяч рублей. Работа постоянно продолжается. Для того чтобы не нарушить сроки оплату производим из бюджета, но в дальнейшем отрабатываем, – ответила Татьяна Базякина.
- Регресс предъявляется, да? – уточнил Цыбиков.
- Да-да, - подытожила Базякина.
Депутат Александр Калашников поинтересовался, вложены ли зарплаты для педагогов для будущих детсадов и школ. На что Татьяна Базякина ответила, что вопрос будет решаться совместно с республиканском бюджетом.
После депутаты единогласно приняли проект бюджета.
Всего на сессии присутствовало 19 депутатов, пятеро отсутствовали по уважительным причинам.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сессию незапланированно покинули и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасия Кузовлева и председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв. Они отправились к пострадавшим в результате ЧП на батуте детям в больницу.
Четверо из пяти пострадавших ребят находятся в реанимации. Следственный комитет по этому случаю возбудил уголовное дело.
На ликвидацию третьей смены в школах Улан-Удэ потратят 739 миллионов
Экономика, Фото:
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