Улан-Удэ и Читу свяжет новый авиарейс





С 4 июня стартуют регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Улан-Удэ и обратно. Полёты будет выполнять авиакомпания «Ангара» на воздушных суднах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров.Прямые рейсы из столицы Забайкалья до Улан-Удэ и обратно будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 10 минут, сообщили в правительстве Забайкальского края.