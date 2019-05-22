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Улан-Удэ и Читу свяжет новый авиарейс

Улан-Удэ и Читу свяжет новый авиарейс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Время в пути составит 1 час 10 минут

С 4 июня стартуют регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита – Улан-Удэ и обратно. Полёты будет выполнять авиакомпания «Ангара» на воздушных суднах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров.

Прямые рейсы из столицы Забайкалья до Улан-Удэ и обратно будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 10 минут, сообщили в правительстве Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой на авиамаршрут Улан-Удэ – Иркутск зашла новая компания «СиЛА».

Кстати, в Бурятию на ПМЖ чаще всего переезжают жить как раз жители Забайкальского края.

авиаперевозки
 
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