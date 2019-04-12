В Улан-Удэ фальшивомонетчик пытался обжаловать приговор



В октябре прошлого года один из осуждённых в Улан-Удэ обнаружил 12 фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей. Со своим знакомым он рассчитывался этими «деньгами» в различных учреждениях сферы услуг.



Суд приговорил их к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и по совокупности преступлений к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Второй фигурант уголовного дела, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховным судом Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения.



9 апреля 2019 года приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily» , в феврале были осуждены двое улан-удэнцев за сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.