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В Улан-Удэ фальшивомонетчик пытался обжаловать приговор

В Улан-Удэ фальшивомонетчик пытался обжаловать приговор
Экономика,  Фото:pixabay.com
Суд приговорил его с подельником к реальному сроку

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале были осуждены двое улан-удэнцев за сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. 

В октябре прошлого года один из осуждённых в Улан-Удэ обнаружил 12 фальшивых купюр достоинством 5 тысяч рублей. Со своим знакомым он рассчитывался этими «деньгами» в различных учреждениях сферы услуг.

Суд приговорил их к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и по совокупности преступлений к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Второй фигурант уголовного дела, не согласившись с назначенным наказанием, обжаловал приговор в апелляционном порядке. Верховным судом Бурятии жалоба оставлена без удовлетворения.

9 апреля 2019 года приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
фальшивые деньги прокуратура
 
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