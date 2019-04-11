Завод распахнёт свои двери школьникам
Улан-Удэнский завод в четвёртый раз примет участие во всероссийском проекте «Неделя без турникетов», который пройдёт с 15 по 21 апреля. Завод распахнёт свои двери школьникам, которые своими глазами увидят процесс создания вертолётов.
- Впервые в этом году у нас в гостях побывают первоклашки и юные кванторианцы. Все они увидят процесс рождения винтокрылой машины «изнутри», познакомятся с историей легендарного авиазавода, с опытными, талантливыми и преданными делу людьми. Эта хорошая возможность определиться с будущей профессией ещё со школьной скамьи. Ребята, мы вас с нетерпением ждём! – говорится в сообщении на официальной странице компании.
На Улан-Удэнском авиазаводе пройдёт «Неделя без турникетов»
Экономика, Фото:
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