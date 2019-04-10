В Иркутской области вдвое снизят транспортный налог для автомобилей небольшой мощности

Эта мера поддержки связана с ростом цен на бензин



В Иркутской области с 2020 года снизят ставки транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил в два раза. Такое поручение дал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- Необходимы меры по снижению для населения Приангарья последствий скачка цен на бензин. Это событие, произошедшее в прошлом году, отрицательно воспринято людьми, оно буквально «ударило по карману» большинства жителей региона. Регулирование цен на моторное топливо – федеральная прерогатива. У региона нет для этого необходимых налоговых и иных рычагов. Однако это не значит, что мы ничего не можем сделать – напротив, у нас есть возможность смягчить негативный эффект от роста цен. Если не полностью, то частично, - отметил Сергей Левченко.



В Иркутской области по состоянию на 1 января 2018 года в собственности физических лиц находилось 665 тысяч легковых автомобилей, из них 83% – с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.





