Стартовал конкурс на лучший дизайн развязки в центре Улан-Удэ





В Улан-Удэ объявили конкурс на лучший дизайн-проект архитектурно-художественного оформления автодорожной развязки на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября. ОБ этом сегодня рассказал архитектор Советского района Алексей Бахлуев.- Цель конкурса – создать эскизное решение по комплексно-архитектурному оформлению автодорожной развязки, разработать в составе проекта мероприятия по благоустройству зелёного строительства авторазвязки, определить общее конструктивное стилевое решение склонов на территории автодорожной развязки. А также подготовить предложения по подсветке путепроводов, малых архитектурных форм объектов благоустройства, - сказал Алексей Бахлуев.Архитектор отметил, что участникам конкурса рекомендуется использовать элементы и мотивы бурятского творчества, а также других региональных особенностей культуры народов Сибири и Забайкалья.Конкурс является открытым. Он проходит с 21 января по 11 марта 2019 года. Награждение победителя и призёров состоится 22 марта.Реализация лучшего проекта конкурса будет проведена в рамках программы празднования столетия Бурятии. Завершение работ по обновлению развязки планируется как раз к юбилею республики.Именно автомобильную развязку на пересечении улиц Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года и пр. 50-летия Октября выбрали неслучайно. Эта развязка является одной из ключевых мест города. А также на этой развязке имеются проблемы с ремонтом облицовки.- Каждый год там практически плитки облетают. Там постоянно осуществляется ремонт. Мы ждём такого предложения, которое будет более долговечным, эстетичным. Каждый год ремонтировать облицовки этой развязки накладно, - пояснил Алексей Бахлуев.Материалы конкурса опубликованы на сайте администрации Улан-Удэ. Всем архитектурным проектным мастерским направили конкурсную документацию.По словам Алексея Бахлуева, будут рассмотрены все предложения по улучшению развязки, в том числе по расширению дороги.- Будут рассматриваться самые безумные предложения, - заявил архитектор.Площадь проектируемой территории составляет 4,5 га. Участникам необходимо определить в проекте общее конструктивное и стилевое решение склонов на территории автодорожной развязки. Предложить решение по возможному озеленению части территории автомобильной развязки, в том числе адаптированного к сибирскому региону по ассортименту древесных растений, учитывающее особенности местных природно-климатических условий. Организаторы конкурса ждут предложения по подсветке откосов, путепроводов, малых архитектурных форм, объектов благоустройства, газонов, деревьев в вечернее время с использованием различных типов ландшафтного освещения и праздничной иллюминации.Конкурс является открытым. Победитель и участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются денежными премиями: