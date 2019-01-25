Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Января

24 Января

Популярное

В Окинском районе улучшится электроснабжение и проведут капремонт дорог

В Окинском районе улучшится электроснабжение и проведут капремонт дорог
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Сегодня Алексей Цыденов завершает рабочую поездку в Окинский район

Глава республики Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств посетили районный центр п. Орлик, у. Сорок, у. Хурга, у. Балакта, с. Саяны, п. Боксон, местность Зун-Бие и с. Хужир. Там они осмотрели объекты культуры, образования и сельского хозяйства. Также Алексей Цыденов встретился с местными жителями и ответил на их вопросы, многие из которых касалось улучшения инфраструктуры района, сообщает пресс-служба правительства республики.

- В с. Орлик проводится капитальный ремонт дорог протяжённостью 5020 м. Из дорожного фонда республики выделено 135 млн рублей, из них 43 млн в 2018 году и 92 млн рублей в 2019 году. Кроме асфальтирования предусмотрено обустройство пешеходных переходов и переустройство сетей объектов электрического хозяйства. Подрядная организация - ООО «Байкал», - рассказал на встрече с населением и.о. министра транспорта РБ Алексей Назимов. 



Также жители у. Балакта попросили главу Бурятии решить вопрос с переправой через реку Ока. В улусе проживают 199 человек, из которых 26 детей. В период весеннего половодья ледовая переправа становится непригодна для переезда через реку автотранспорта и пешеходов, в летний период во время интенсивного выпадения осадков река Ока разливается, других объездных дорог нет. В населённом пункте имеется автомашина «скорой помощи», которая также добирается в с. Орлик через реку Ока. В экстренных случаях в период половодья, летних паводков больных переправляют на надувных лодках.

Алексей Цыденов дал поручение минтрансу РБ проработать вопрос строительства канатных мостов в п. Боксон, у. Балакта и у. Алаг-Шулун, которые располагаются за рекой Ока. 



Также на встрече с населением энергетики отчитались о планах улучшения энергоснабжения района – жители отдаленных сел страдают из-за регулярных отключений электроэнергии.

Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» Сергей Козлов доложил, что инвестиционная программа в районе увеличена в восемь раз до 86 млн рублей – будет заменено 200 опор ЛЭП, штат Орликской РЭС дополнят два электрика. 



- В этом году планируем установить новый дизельный генератор в Орлике мощностью 2 Мвт. Старый генератор был в четыре раза слабее. Это позволит в случае отключения доводить электроэнергию и до Орлика, и до остальных сел. Мы в 2018 году установили в селе реклоузер, это автоматический выключатель, который мы можем дистанционно отключать и включать. Благодаря этому мы сможем делить сеть на части и выяснить, где авария. В 2019 году поставим еще два реклоузера, - сообщил Сергей Козлов.

Рабочая поездка главы Бурятии в Окинский район завершится встречей с населением района в п. Орлик.

Окинский район дорожный ремонт электроснабжение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Окинском районе улучшится электроснабжение и проведут капремонт дорог
В Окинском районе улучшится электроснабжение и проведут капремонт дорог
Экономика, 25.01.2019
Сегодня Алексей Цыденов завершает рабочую поездку в Окинский район. ФОТО
Алексей Цыденов открыл центр сойотской культуры в Окинском районе
Алексей Цыденов открыл центр сойотской культуры в Окинском районе
Экономика, 25.01.2019
В центре будут заниматься творчеством и производством национальной одежды. ФОТО, ВИДЕО
Жители Окинского района получили доступ к высокоскоростному интернету
Жители Окинского района получили доступ к высокоскоростному интернету
Экономика, 25.01.2019
Качество широкополосного интернета лично проверил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ подешевели овощи и яйца
В Улан-Удэ подешевели овощи и яйца
Экономика, 24.01.2019
Наценились крупы, хлеб, мука
Более 94 тысяч единиц иностранного транспорта ввезли в Бурятию
Более 94 тысяч единиц иностранного транспорта ввезли в Бурятию
Экономика, 24.01.2019
Возбуждено 4 дела об административных правонарушениях
В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95
В Улан-Удэ подешевел бензин АИ-95
Экономика, 24.01.2019
Цены на остальное топливо не изменились
Бурятия и Забайкалье получат почти 20 миллиардов рублей от ДФО
Бурятия и Забайкалье получат почти 20 миллиардов рублей от ДФО
Экономика, 24.01.2019
Уже в 2019 году регионам выделят по 3,3 млрд рублей на соцобьекты
В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
Экономика, 23.01.2019
Коэффициент индексации установили в размере 1,04
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Экономика, 23.01.2019
Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
Экономика, 23.01.2019
Деньги выделили для проведения зимних сельских игр
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
Экономика, 23.01.2019
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал 
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
Экономика, 22.01.2019
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
Экономика, 22.01.2019
Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^