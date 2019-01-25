В Окинском районе улучшится электроснабжение и проведут капремонт дорог

















Глава республики Алексей Цыденов вместе с руководителями министерств и ведомств посетили районный центр п. Орлик, у. Сорок, у. Хурга, у. Балакта, с. Саяны, п. Боксон, местность Зун-Бие и с. Хужир. Там они осмотрели объекты культуры, образования и сельского хозяйства. Также Алексей Цыденов встретился с местными жителями и ответил на их вопросы, многие из которых касалось улучшения инфраструктуры района, сообщает пресс-служба правительства республики.- В с. Орлик проводится капитальный ремонт дорог протяжённостью 5020 м. Из дорожного фонда республики выделено 135 млн рублей, из них 43 млн в 2018 году и 92 млн рублей в 2019 году. Кроме асфальтирования предусмотрено обустройство пешеходных переходов и переустройство сетей объектов электрического хозяйства. Подрядная организация - ООО «Байкал», - рассказал на встрече с населением и.о. министра транспорта РБ Алексей Назимов.Также жители у. Балакта попросили главу Бурятии решить вопрос с переправой через реку Ока. В улусе проживают 199 человек, из которых 26 детей. В период весеннего половодья ледовая переправа становится непригодна для переезда через реку автотранспорта и пешеходов, в летний период во время интенсивного выпадения осадков река Ока разливается, других объездных дорог нет. В населённом пункте имеется автомашина «скорой помощи», которая также добирается в с. Орлик через реку Ока. В экстренных случаях в период половодья, летних паводков больных переправляют на надувных лодках.Алексей Цыденов дал поручение минтрансу РБ проработать вопрос строительства канатных мостов в п. Боксон, у. Балакта и у. Алаг-Шулун, которые располагаются за рекой Ока.Также на встрече с населением энергетики отчитались о планах улучшения энергоснабжения района – жители отдаленных сел страдают из-за регулярных отключений электроэнергии.Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» Сергей Козлов доложил, что инвестиционная программа в районе увеличена в восемь раз до 86 млн рублей – будет заменено 200 опор ЛЭП, штат Орликской РЭС дополнят два электрика.- В этом году планируем установить новый дизельный генератор в Орлике мощностью 2 Мвт. Старый генератор был в четыре раза слабее. Это позволит в случае отключения доводить электроэнергию и до Орлика, и до остальных сел. Мы в 2018 году установили в селе реклоузер, это автоматический выключатель, который мы можем дистанционно отключать и включать. Благодаря этому мы сможем делить сеть на части и выяснить, где авария. В 2019 году поставим еще два реклоузера, - сообщил Сергей Козлов.Рабочая поездка главы Бурятии в Окинский район завершится встречей с населением района в п. Орлик.