В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум

Экономика, Фото: Пресс-служба правительства РБ

Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья



17 января в рамках программы развития Дальнего Востока в селе Курумкан состоялся районный общественный форум по сбору предложений в эту программу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Председателем форума стал зампред правительства РБ по АПК, министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов.



- Вступление в Дальневосточный федеральный округ открыло для Бурятии новые перспективы и возможности для ускоренного социально – экономического развития. Мы должны собрать максимально возможное количество предложений от населения для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока для того, чтобы определить векторы и точки роста экономики региона с учётом мнения тех, кто живёт и работает на нашей земле, - обратился к участникам мероприятия Даба-Жалсан Чирипов.



Жители Курумканского района предложили на форуме проект «Экодолина».



- «Экодолина» предлагает взыскательному клиенту продукты класса премиум, то есть экологически чистые продукты, произведённые из местного сырья на экологически чистой территории, - прокомментировала пресс-служба Правительства республики.



На мероприятии курумканцы предложили предусмотреть разработку комплекса мер поддержки экологически чистых производств как на территории всего Дальневосточного федерального округа, так и Бурятии.



Также на форуме местные жители предложили реализацию проектов в сфере АПК, туризма, оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям, молодым специалистам, работающим в сельской местности, строительству и реконструкции объектов здравоохранения, культуры, образования, социальной и инженерной инфраструктуры.



- До 15 февраля 2019 года любой житель Бурятии может внести свои предложения в национальную программу по развитию Дальнего Востока на сайте дв2025.рф. Они могут касаться как развития всего ДФО, так и конкретного региона или даже населённого пункта, - добавила пресс-служба правительства республики.

