В Еравнинском районе открыли фельдшерский пункт и клуб

Экономика, Фото: Пресс-служба правительства РБ

Также планируется отремонтировать ведущий в Эгитуйский дацан деревянный мост



Глава Бурятии открыл фельдшерский пункт и сельский клуб в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов в первый день рабочей поездки посетил новый ФАП в селе Поперечное и введённый в эксплуатацию дом культуры в селе Гонды. А также принял решения по капитальному ремонту школы, строительству яслей и ремонту моста.



В рамках рабочей поездки Главы Бурятии Алексея Цыденова в Еравнинский район во вторник, 13 ноября, состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта в селе Поперечное.



- Хочется, чтобы ФАП у нас стоял, как украшение. Чтобы никто не болел, все были здоровы, а ФАП был просто красивым зданием. Желаю, чтобы было хорошее настроение, все жили долго и счастливо! А мы будем стараться, чтобы так и было: будем дороги строить, школы строить, ФАПы и все остальное, - заявил Алексей Цыденов.



Поручение о строительстве ФАПа было дано Главой Бурятии во время рабочей поездки в прошлом году, поскольку расстояние от села, где проживает около 400 человек, до Центральной районной больницы составляет 65 км. На строительство затрачено 4,5 млн рублей, приобретено оборудование на 250 тысяч рублей.



В селе Гонда начал работу сельский дом культуры. Общая стоимость его строительства составила 3,7 миллионов рублей. Первый этап, строительство стопы под крышу, было выполнено силами ТОС. Затем инициатива жителей была поддержана - из республиканского бюджета было выделено более 2,5 миллионов рублей в рамках программы развития общественной инфраструктуры, а из районного бюджета - средства на приобретение металлочерепицы и окон.



- Большое спасибо, что вы такой клуб сами себе сделали! Не сидите на месте, а сами решаете, что вам делать, как вам делать. Низкий поклон, так держать, – поддержал Глава Бурятии жителей села.



На животноводческой стоянке СПК «Ульдурга» состоялся обряд выпуска жеребца. Алексей Цыденов повязал на гриву хадак и отпустил лошадь с коновязи. После глава СПК Булат Будажанаев вручил сертификаты на овец отличившимся работникам по программе «Социальная отара». Это собственный проект предприятия по поддержке своих сотрудников. Алексей Цыденов оценил инициативу и поздравил отличившихся работников. Отметим, что сельскохозяйственное предприятие является уникальным – одновременно племзаводом по разведению казахской белоголовой породы коров и племрепродуктором по разведению бурятской породы лошадей и овец породы «буубэй». При этом делается упор на номадное животноводство - лошади находятся на пастбищном содержании круглогодично.



Глава Бурятии также в первый день поездки посетил Ульдургинскую школу, где 2017 году на 10 млн рублей проведён капитальный ремонт в основном корпусе, на 6,7 млн рублей реконструировано здание спортивного зала и за счёт внебюджетных средств (порядка 1 млн рублей) силами жителей обустроен тёплый переход.



По итогам дня уже приняты решения по текущим проблемам. После посещения детского сада «Ургы» в селе Можайка, на капитальный ремонт в 2017 году которого направлено свыше 8,6 млн рублей, решено построить ясли. В Можайской школе - сделать капитальный ремонт. Также будет отремонтирован ведущий в Эгитуйский дацан деревянный мост, который сегодня осмотрел Алексей Цыденов.

